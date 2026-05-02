Festin des Mai, il 3 maggio entra nel vivo la festa a Cimiez

Ai giardini di Cimiez la primavera si apre nel segno della tradizione. Per tutto il mese di maggio torna il “Festin des Mai”, storico appuntamento popolare che per l’intero mese animerà uno dei luoghi simbolo di Nizza con musica, danze, gastronomia e riti antichi.



Tra le manifestazioni più sentite dalla comunità locale, l’evento affonda le sue radici in epoca romana, quando si celebrava il rinnovamento della natura attraverso l’innalzamento del “mai”, un grande pino decorato con fiori e alloro, simbolo di rinascita e prosperità.



Nel corso dei secoli, la ricorrenza si è trasformata in una festa conviviale, senza però perdere i suoi elementi più identitari. Tra questi spicca il tradizionale “vira lou mai”, la danza collettiva attorno all’albero, ancora oggi uno dei momenti più rappresentativi della manifestazione.





Accanto ai riti simbolici, trovano spazio i giochi popolari – come il pilou e il vitou – e le specialità della cucina nizzarda, protagoniste negli stand gastronomici. Tra gli appuntamenti più attesi figura anche l’elezione della Regina di Maggio, emblema della festa.



Il “Festin des Mai” si conferma così un’occasione privilegiata per riscoprire l’identità culturale del territorio e vivere un momento di condivisione aperto a cittadini e visitatori, tra costumi tradizionali, musica e sapori autentici.





Programma integrale – Domenica 3 maggio 2026



Scène de l’Oliveraie

11:00, 14:30, 16:45 – Danze folkloristiche Nice La Belle

12:00 – Musica tradizionale Prisma Banda

13:00 – Baléti Lu Ribaire

15:15 – Bal musette Les mômes de la Baie

17:30 – Balèti Dous 2 Dous

Presentazione in francese/nizzardo: Aurélie Basso e Gilles Roche (NKP Production)

Petite scène

14:00 – “Arthur et la sorcière à moustache”, Sébastien Morena (spettacolo di marionette, dai 3 anni)

14:45 e 15:45 – Musica tradizionale Prisma Banda

15:00 – “Les contes gourmands”, Compagnie Conte sur moi (dai 5 anni)

16:00 – “Contes et Légendes du Pays Niçois”, Olea Compagnie Méditerranéenne (dai 5 anni)

Chantons ensemble – ore 15:00

Ovunque vi troviate nei giardini delle Arènes, partecipate alla Festa dei Maggi: al segnale, intonate all’unisono l’inno di Nizza. Testi disponibili presso il punto informativo “Nice Patrimoine”.



Musée Matisse Nice

3, 10 e 17 maggio: laboratori ludici sul piazzale del museo a cura dei mediatori del Musée Matisse e del MAMAC

Fino al 25 maggio: visita alla collezione permanente

Possibilità di creare o rinnovare il pass musei (gratuito per i residenti di Nizza e della Métropole)



