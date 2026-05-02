Concerto mariano benefico a Monaco: il Prieurato OSJ a sostegno dei Cristiani d’Oriente

L’Association Monégasque de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem, Chevaliers Hospitaliers (OSJ) – Prieuré de Monaco organizza un concerto mariano a scopo benefico domenica 3 maggio alle ore 17 presso la chiesa del Sacro Cuore, in collaborazione con l’Association Culturelle Méditerranéenne – ACMÉ e con il sostegno dell’Ordre Régulier de Saint Jean de Terre Sainte / Prieuré de France-Paris.

L’iniziativa permetterà al pubblico di contribuire concretamente a un’opera caritativa: l’intero ricavato sarà infatti devoluto a favore dei Cristiani d’Oriente.

Il programma musicale, concepito per celebrare il mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, prevede l’esecuzione di brani di grandi compositori del repertorio classico, tra cui Mozart, Saint-Saëns, Mascagni, Cherubini, Franck e Boëllmann, oltre ad altri capolavori.

Ad esibirsi sarà il tenore internazionale Franck Asparte, accompagnato all’organo da Jean-Christophe Aurnague, titolare dell’organo romantico-sinfonico della parrocchia del Sacro Cuore.

Il Prieuré de Monaco dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri Ospitalieri, fa parte di un ordine mondiale ed ecumenico dalle radici antiche, risalenti al XII secolo, nel contesto delle Crociate, della Cavalleria e della tradizione ospedaliera. I membri del Prieurato sono impegnati in numerose attività a favore dei più bisognosi: sostegno ai rifugiati cristiani d’Oriente perseguitati per la loro fede, assistenza ai bambini malati e agli anziani, oltre alla collaborazione con il Centre Hospitalier Princesse Grace di Monaco.

L’Ordine partecipa inoltre a iniziative locali come la Kermesse di Suor Marie e la Kermesse ecumenica, organizzando regolarmente raccolte di vestiti e beni alimentari non deperibili destinati alle persone in difficoltà. Negli ultimi due anni, i concerti caritativi sono diventati un appuntamento centrale delle loro attività, sempre dedicati a cause umanitarie.

Le Dame e i Cavalieri del Prieuré de Monaco operano attivamente sul territorio, rimanendo fedeli al loro motto:

« Pro Fide Pro Utilitate Hominum » – « Per la Fede, per il Servizio dell’Umanità ».

https://diocese.mc/evenement/concert-caritatif-au-profit-des-chretiens-dorient

Eglise du Sacré-Coeur

Ingresso: 25 €

Informazioni: +33 6 59 22 44 21

Prenotazioni: jeanchristopheaurnague@gmail.com

Qui sotto trovate il programma completo.