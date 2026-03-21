Innovazione e crescita guidano la trasformazione del settore immobiliare al Monaco PropTech Symposia 2026

Giovedì 19 marzo 2026, presso lo Yacht Club di Monaco, si è svolta la quinta edizione del Monaco PropTech Symposia, che ha riunito circa 300 partecipanti tra investitori, imprenditori, ricercatori e decisori pubblici, consolidando il ruolo della PropTech come leva strategica di trasformazione del settore immobiliare.

L’evento, organizzato dal Governo del Principato attraverso la Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale (DITN) e la sua Cellula Economia Digitale, si è sviluppato attorno al tema “PropTech: Accelerator of Innovation & Growth in Real Estate”. Inserito nel programma del Monaco International Investment Forum e realizzato in collaborazione con l’ESCP Business School nell’ambito della cattedra “Real Estate Tech”, il simposio rappresenta una piattaforma di riferimento per il confronto sulle evoluzioni digitali nei settori economici strategici.

Nel corso degli anni, il Monaco PropTech Symposia ha seguito da vicino l’evoluzione tecnologica del comparto immobiliare. Se nelle edizioni precedenti l’attenzione era focalizzata sull’emergere di nuove tecnologie, quest’anno il dibattito ha evidenziato il loro impatto concreto sulle dinamiche di mercato e sulla creazione di valore.

La conferenza, moderata da Geneviève Berti, Direttrice della Comunicazione del Governo, ha visto la partecipazione di figure di primo piano a livello internazionale. Tra gli interventi più rilevanti, quelli di Jaime Luque, Professore e Direttore del Real Estate Institute presso l’ESCP Business School, Miguel Nigorra, Associato e Responsabile Europa di Fifth Wall, Ahmed Mahil, Amministratore Delegato di LUYTEN 3D, e Jesse Witkowski, Fondatore di DFX.

Le analisi condivise hanno messo in luce trend chiave che stanno ridefinendo il settore: il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi di allocazione del capitale, lo sviluppo di nuove piattaforme di investimento e l’affermazione di tecnologie costruttive più rapide, sostenibili e industrializzate.

In apertura, Ludmilla Raconnat Le Goff, Delegata incaricata dell’Attrattività presso il Ministro di Stato, ha sottolineato come l’innovazione rappresenti un elemento centrale per rafforzare la competitività e l’appeal internazionale del Principato. A chiudere i lavori è stato Pascal Rouison, Responsabile della DITN, che ha ribadito il ruolo strategico della delegazione nel sostenere la trasformazione digitale e promuovere iniziative a favore dell’innovazione e della competitività.

La giornata si è conclusa con un momento di networking tra i partecipanti, confermando la vitalità di un ecosistema internazionale sempre più connesso.