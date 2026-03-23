L’indirizzo misterioso di Antibes nei file Epstein: cosa si nasconde dietro le 50 citazioni?

Tra le migliaia di documenti desecretati nel 2026 sul caso Jeffrey Epstein, emerge un dettaglio curioso che ha attirato l’attenzione degli osservatori: un indirizzo della Costa Azzurra, ripetuto con sorprendente frequenza.



Il riferimento è al “30 rue Lacan” di Antibes, citato circa cinquanta volte nelle email acquisite dagli inquirenti americani. Un elemento che, inizialmente, ha fatto ipotizzare possibili collegamenti diretti con attività sospette nel sud della Francia. Ma l’analisi delle carte racconta una storia diversa.





Un dettaglio tecnico dietro un’apparente anomalia

La presenza ricorrente dell’indirizzo non è legata a operazioni illecite sul territorio francese, bensì a una semplice firma automatica.

Le email provenivano infatti da una referente della società Crew Unlimited, agenzia specializzata nel reclutamento di personale per yacht e residenze di lusso.



Con sedi negli Stati Uniti e in Europa, tra cui proprio Antibes, uno dei principali hub del Mediterraneo per la nautica di alto livello, l’azienda operava come intermediaria per clienti facoltosi alla ricerca di staff qualificato. Dal 2016, Crew Unlimited è confluita nel gruppo Bluewater, consolidando ulteriormente la propria presenza nel settore.



Il legame con l’isola privata nei Caraibi

Le email rivelano che, nel 2013, collaboratori di Epstein si rivolsero all’agenzia per reclutare personale destinato a Little Saint James, la proprietà caraibica del finanziere, divenuta in seguito simbolo degli abusi al centro dello scandalo.



L’obiettivo era individuare figure capaci di gestire una residenza di altissimo livello, isolata e logisticamente complessa. Furono esaminati numerosi candidati, tra cui una coppia di manager chiamata a supervisionare le attività sull’isola.



Selezione, dubbi e tensioni economiche

Dalle comunicazioni emerge anche il rigore e, talvolta, l’arbitrarietà delle decisioni prese dal miliardario. In un primo momento, Epstein respinse alcuni candidati per motivazioni personali, salvo poi rivedere le proprie posizioni.



L’esperienza lavorativa, tuttavia, non sembra aver soddisfatto le aspettative. In uno scambio successivo, il finanziere lamenta condizioni di scarsa manutenzione della proprietà, aprendo un contenzioso con l’agenzia per il rimborso della commissione versata.



La società respinse la richiesta, richiamandosi a clausole contrattuali che prevedevano una lunga garanzia e la sostituzione del personale. Per evitare la rottura, vennero proposti nuovi profili, tra cui quello di un manager con esperienze pregresse presso proprietà riconducibili all’attore Johnny Depp.



Un tassello minore che illumina un sistema globale

Il caso dell’indirizzo di Antibes rappresenta un esempio di come, in un’inchiesta di dimensioni internazionali, anche dettagli apparentemente marginali possano generare interpretazioni fuorvianti.



Se da un lato non emergono elementi che colleghino direttamente la città francese ad attività criminali, dall’altro le carte confermano l’esistenza di una rete strutturata di fornitori e intermediari al servizio di grandi patrimoni.

Un sistema che operava tra lusso estremo e opacità, e che ha contribuito a sostenere le attività del finanziere.



Documenti che continuano a far luce sul caso

La diffusione degli “Epstein Files” ha riacceso l’attenzione su una vicenda già oggetto di numerose indagini e procedimenti giudiziari. Il materiale pubblicato offre nuovi spunti per comprendere il funzionamento dell’entourage di Epstein e i meccanismi che ne hanno favorito l’operatività per anni.



E mentre emergono nuovi dettagli, anche un semplice indirizzo può trasformarsi in un indizio, non tanto di colpe dirette, quanto della complessità di una rete che si estende ben oltre i confini di un singolo Paese.







