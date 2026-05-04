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Altre notizie | 04 maggio 2026, 09:00

Monaco, Parc Princesse Antoinette: l’ultimo “Rendez-vous des aidants” della stagione

Un gruppo di ascolto e sostegno promosso dalla Mairie de Monaco per chi assiste quotidianamente un familiare

L’ultimo “Rendez-vous des aidants” della stagione.

L’ultimo “Rendez-vous des aidants” della stagione.

La Mairie de Monaco organizza per giovedì 7 maggio 2026 un nuovo appuntamento del “Rendez-vous des aidants”, un gruppo di parola dedicato alle persone che accompagnano quotidianamente un proprio caro.

L’incontro si svolgerà dalle ore 16:00 alle 17:30 presso il Parc Princesse Antoinette, nella Salle A Fàbrica (Entrée Supérieure). Si tratta di uno spazio gratuito di scambio, ascolto e sostegno, dove i partecipanti possono condividere esperienze e consigli in un ambiente accogliente e rispettoso.

La partecipazione è riservata esclusivamente a coloro che assistono un familiare o un caro residente in Principato di Monaco. L’iniziativa rappresenta l’ultima tappa stagionale del ciclo promosso dall’amministrazione municipale monegasca.

Redazione

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