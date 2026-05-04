Nuovo servizio su MonGuichet.mc per la gestione della sede legale e delle unità operative nel Principato di Monaco

Nell’ambito della trasformazione digitale dei servizi pubblici, la Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale e il Dipartimento delle Finanze e dell’Economia annunciano il lancio di un nuovo servizio online disponibile su MonGuichet.mc, il portale unico dedicato alle pratiche amministrative digitali nel Principato di Monaco.

Il servizio, sviluppato congiuntamente dalla Direzione dello Sviluppo Economico (DDE) e dalla Direzione dei Servizi Digitali (DSN), consente ai dirigenti e ai rappresentanti delle società registrate nel Principato di effettuare online le procedure di trasferimento della sede legale e di apertura di sedi secondarie o unità locali, direttamente attraverso la piattaforma.

Fino ad oggi gestite tramite presentazione di documentazione cartacea, queste pratiche sono ora completamente dematerializzate. Il nuovo sistema permette infatti la trasmissione digitale delle informazioni e dei documenti giustificativi necessari all’istruttoria delle richieste.

Il servizio introduce un percorso utente semplificato e unificato, offrendo la possibilità di centralizzare le pratiche e ridurre i tempi grazie a un unico punto di accesso online.

Dal punto di vista amministrativo, la Direzione dello Sviluppo Economico beneficia di una gestione più efficiente delle richieste, grazie alla ricezione strutturata dei dossier completi degli elementi necessari e alla generazione automatizzata di comunicazioni pronte all’uso, migliorando così l’efficacia complessiva del trattamento delle pratiche.

L’iniziativa si inserisce nella strategia del Governo del Principato volta a rendere i servizi pubblici sempre più semplici, rapidi e accessibili in modalità digitale.

Per ulteriori informazioni:

Monaco Business Office – (+377) 98 98 98 98

https://monentreprise.gouv.mc/