Pedaggio di Saint-Isidore, il nodo resta aperto: tra stop alle barriere, costi e impatto ambientale

La soppressione del pedaggio di Saint-Isidore, a ovest di Nizza, torna ciclicamente nel dibattito pubblico e politico.

L’ultima volta durante la campagna per le elezioni comunali, quando il neo-sindaco Éric Ciotti ha rilanciato una proposta destinata a far presa su migliaia di automobilisti: eliminare un balzello da 1,50 euro a passaggio, definito «un vero e proprio salasso».



Una promessa accolta con favore da molti utenti dell’A8, che da anni considerano quel tratto una penalizzazione ingiusta per chi si muove quotidianamente nell’area metropolitana. Ma, al di là degli slogan, il percorso verso un eventuale cambiamento si presenta lungo e complesso.



Nessuna svolta prima del 2032

Il primo punto fermo è temporale: qualsiasi modifica non potrà avvenire prima della scadenza dell’attuale concessione autostradale, prevista nel 2032. Fino ad allora, ogni ipotesi resta subordinata ai vincoli contrattuali con il gestore, Vinci Autoroutes (rete Escota).



Il tema è comunque sul tavolo del governo francese. Il Ministero dei Trasporti ha commissionato uno studio sulla fluidificazione del traffico, atteso entro il primo trimestre del 2027. Questo documento servirà a definire le condizioni della futura concessione.



Non si tratta, però, di una semplice rimozione delle barriere. L’area di Saint-Isidore presenta criticità tecniche rilevanti: si trova al termine di una discesa, con parametri specifici legati a velocità, sicurezza e capacità delle corsie. Qualsiasi intervento richiederebbe lavori strutturali importanti, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.



Tre scenari sul tavolo

Le opzioni allo studio sono essenzialmente tre: mantenere l’attuale sistema, eliminare completamente il pedaggio oppure introdurre il cosiddetto “flusso libero”.



Quest’ultima soluzione, già adottata su alcune tratte francesi, prevede l’eliminazione delle barriere fisiche: il pagamento avverrebbe tramite portali elettronici che rilevano la targa, con saldo successivo online o presso punti autorizzati.



L’ipotesi più popolare, ovvero la gratuità totale, si scontra però con un ostacolo decisivo: i costi. Secondo il Ministero dei Trasporti, l’abolizione del pedaggio comporterebbe una perdita di circa 45 milioni di euro all’anno per il concessionario, pari a 250 milioni fino alla fine del contratto. Una cifra che dovrebbe essere compensata dallo Stato o dagli enti locali.



Una prospettiva giudicata insostenibile: significherebbe trasferire il costo sui contribuenti o aumentare le tariffe su altre tratte, come quelle tra Cannes e Antibes o tra Monaco e Mentone.



“Non è una soluzione responsabile”

Il governo è netto: la soppressione totale viene considerata «finanziariamente irrealistica», «giuridicamente fragile» e «politicamente iniqua». Inoltre, si sottolinea come il 76% del traffico pesante su quel tratto sia composto da trasportatori stranieri: eliminare il pedaggio significherebbe far ricadere i costi soprattutto sui cittadini francesi.



Più percorribile appare quindi l’alternativa del pedaggio senza barriere, anche se non priva di criticità. La demolizione dell’infrastruttura attuale dovrebbe avvenire senza interrompere un flusso di oltre 100.000 veicoli al giorno, con evidenti problemi di sicurezza e gestione.



Più traffico, più rischi?

Secondo il concessionario, la rimozione delle barriere potrebbe incentivare un aumento del traffico sull’A8, creando un effetto “calamita” per nuovi veicoli. Una prospettiva che impone ulteriori valutazioni, soprattutto sul piano della sicurezza, già messa alla prova in passato da gravi incidenti, anche mortali, proprio in prossimità del casello.



L’incognita ambientale

Il dibattito si allarga infine all’impatto ambientale. Fermate e ripartenze continue aumentano consumi ed emissioni, ma la loro eliminazione potrebbe produrre effetti positivi.



Secondo uno studio di AtmoSud (2022), la soppressione del pedaggio porterebbe a una riduzione significativa degli inquinanti nell’area circostante: -14% di CO₂, -56% di polveri sottili e -20% di ossidi di azoto entro un chilometro dal casello.



Anche il centro di Nizza beneficerebbe di un miglioramento della qualità dell’aria, con riduzioni delle emissioni lungo arterie chiave come la Voie Mathis e la Promenade des Anglais. Complessivamente, tra 77.000 e 80.000 residenti risulterebbero meno esposti all’inquinamento, nonostante un lieve aumento del traffico.



Un dossier ancora aperto

Tra esigenze di mobilità, sostenibilità economica e tutela ambientale, il futuro del pedaggio di Saint-Isidore resta dunque un equilibrio difficile da trovare. La sensazione è che, almeno nel breve periodo, nulla cambierà. Ma il dossier è tutt’altro che chiuso e tornerà inevitabilmente al centro del confronto politico nei prossimi anni.



