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Altre notizie | 05 maggio 2026, 09:00

Monaco rafforza i controlli durante Top Marques 2026 e il Grand Prix di Formula 1 per garantire sicurezza pubblica

Sanzioni più severe e immobilizzazione dei veicoli fino a 120 ore per contrastare comportamenti pericolosi sulle strade del Principato

Monaco rafforza i controlli durante Top Marques 2026 e il Grand Prix di Formula 1 per garantire sicurezza pubblica

Il Governo del Principato di Monaco ha annunciato l’adozione di misure rafforzate in occasione di due importanti eventi in programma nelle prossime settimane, con l’obiettivo di prevenire comportamenti inappropriati e garantire la sicurezza pubblica.

Le autorità sottolineano come alcune manifestazioni particolarmente attrattive possano generare una significativa concentrazione di veicoli, con il rischio di provocare turbative rilevanti all’ordine pubblico. In particolare, i raduni — spesso non programmati — di automobili sportive ad alta cilindrata sono suscettibili di dar luogo a infrazioni al Codice della strada e a condotte pericolose.

Il Governo del Principato intende quindi contenere tali fenomeni e rafforzare il contrasto nei confronti degli autori di disturbi occasionali, al fine di preservare la tranquillità e la sicurezza dei residenti.

In linea con quanto già disposto nelle precedenti edizioni, è stato deciso di inasprire il periodo di immobilizzazione dei veicoli in infrazione durante i seguenti eventi:

  • Salon Top Marques Monaco 2026, in programma dal 6 al 10 maggio 2026
  • 83º Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco, previsto dal 4 al 7 giugno 2026

In caso di violazione del Codice della strada, le autorità applicheranno l’immobilizzazione immediata del veicolo per una durata estesa fino a 120 ore.

La misura si inserisce in una strategia più ampia volta a garantire un maggiore controllo del traffico e a prevenire situazioni di rischio durante eventi di grande richiamo internazionale.

Redazione

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