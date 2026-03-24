“Man and Fisherman” al Théâtre des Muses di Monaco: un viaggio poetico tra felicità, dubbi e senso della vita

Dal 25 al 29 marzo 2026, alle ore 19:30, il Théâtre des Muses di Monaco ospita “Man and Fisherman”, l’evento si svolge presso la sede del teatro, in Boulevard du Jardin Exotique 45A, con biglietti a partire da 23 euro.

La pièce racconta l’incontro inaspettato tra un uomo, sopraffatto dai dubbi, e un misterioso pescatore. Ambientata su un pontile sospeso, la storia si sviluppa come una metafora esistenziale, ponendo una domanda universale: è necessario perdere ciò che si possiede per comprenderne davvero il valore?

Attraverso dialoghi brillanti e una costruzione scenica minimalista ma suggestiva, lo spettacolo si muove tra dimensione onirica e riflessione filosofica. Il tono alterna momenti di ironia a passaggi più intimi e contemplativi, creando un equilibrio che coinvolge emotivamente lo spettatore.

La critica ha accolto con entusiasmo l’opera, definendola “una magnifica riflessione poetica e umoristica sul senso della vita” (Marie-Céline Nivière, L’Œil d’Olivier). Altri osservatori sottolineano la capacità dello spettacolo di esplorare le relazioni tra aspettative, paure e desideri personali, rendendolo un’esperienza memorabile (Frédérique Chavot, Bulles de Culture).

Particolarmente apprezzate anche le interpretazioni degli attori, descritte come intense e coinvolgenti, in grado di trasportare il pubblico in un flusso continuo di emozioni e immagini poetiche (Maria Parizat, festivavignon.com). L’opera si distingue inoltre per un umorismo costante che accompagna anche i temi più profondi, senza mai risultare pesante (Dany Toubiana, La SouriScène).

“Man and Fisherman” ha ricevuto nel 2023 il Premio della Giuria del Grand Avignon Vaucluse Press Club, un riconoscimento che ne conferma il valore artistico e la capacità di lasciare un segno duraturo nel pubblico.

Con una durata contenuta ma un forte impatto emotivo, lo spettacolo si propone come un’occasione imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza teatrale autentica, capace di stimolare riflessione e sensibilità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero- 97 98 10 93, via email all’indirizzo- axel.theatredesmuses@gmail.com

oppure il sito web- https://www.letheatredesmuses.com/.

