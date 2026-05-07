Concerto sinfonico all’Auditorium Rainier III di Monaco: Thomas Hengelbrock e Martin Helmchen con l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo presenterà il concerto sinfonico “T. Hengelbrock – M. Helmchen” domenica 10 maggio 2026 alle ore 18.00 presso l’Auditorium Rainier III di Monaco.

Il concerto, inserito nella “Grande Saison” dell’orchestra, vedrà la partecipazione di Thomas Hengelbrock alla direzione e del pianista Martin Helmchen come solista.

Il programma musicale si aprirà con l’ouverture di Der Freischütz (Le Franc-Tireur) di Carl Maria von Weber, seguita dal Konzertstück en fa mineur, op. 79. In programma anche il Capriccio brillant, op. 22 di Felix Mendelssohn e la Symphonie n°1 en si bémol majeur, op. 38 di Robert Schumann.

Prima dell’inizio del concerto, alle ore 17.00, André Peyrègne presenterà al pubblico le opere in programma.

La durata prevista dell’evento è di circa 1 ora e 45 minuti con intervallo. Il concerto è accessibile al pubblico con disabilità.

I biglietti sono disponibili nelle fasce tariffarie di 36, 26 e 19 euro.

L’evento è organizzato dall’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Per informazioni: +377 98 06 28 28 oppure contact@montecarloticket.com.