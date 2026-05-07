Grasse in fiore: ExpoRose porta il mondo tra le vie della capitale del profumo

Tre giorni di eventi, spettacoli e profumi per un viaggio intorno al mondo senza lasciare la Provenza. Dall’8 al 10 maggio Grasse ospita la 54ª edizione di ExpoRose, la storica manifestazione dedicata alla regina dei fiori, quest’anno ispirata al tema del viaggio e dell’evasione.

La capitale mondiale del profumo si trasforma in un grande palcoscenico internazionale dove arte, cultura e tradizioni si intrecciano. Dall’America al Giappone, dall’India all’Italia, la rosa diventa filo conduttore di un itinerario sensoriale che attraversa continenti e suggestioni diverse.

Cuore dell’evento è l’esposizione internazionale alla Villa Fragonard, con composizioni floreali provenienti da tutto il mondo. Accanto a questa, mostre artistiche, installazioni e laboratori celebrano la rosa in tutte le sue forme, dalla moda alla profumeria, fino all’artigianato locale.

Nel centro storico, il grande mercato floreale sul Cours Honoré Cresp anima le strade con vivaisti, produttori e artigiani, mentre spettacoli itineranti, danze e performance trasformano piazze e vicoli in scenari vivaci e colorati. Non mancano concerti, proiezioni cinematografiche e momenti dedicati alla gastronomia, con menu e degustazioni a tema.

Tra gli appuntamenti più attesi, gli spettacoli ispirati alle culture del mondo, dalle coreografie indiane alle suggestioni giapponesi, fino alle atmosfere latinoamericane. In programma anche eventi partecipativi, laboratori creativi e attività per famiglie.

ExpoRose conferma così la sua vocazione internazionale, capace ogni anno di attirare migliaia di visitatori, unendo tradizione e innovazione. Un viaggio tra profumi, colori ed emozioni che celebra l’identità di Grasse e il suo legame unico con la rosa.





Il programma (sintesi)

Giovedì 7 maggio

Inaugurazione ufficiale con spettacolo e musica dal vivo

Venerdì 8 maggio

Mostre e installazioni nel centro storico e alla Villa Fragonard

Spettacoli itineranti e performance artistiche

Concerto latino e spettacolo di fuoco serale

Proiezione del film La vita segreta di Walter Mitty

Sabato 9 maggio

Laboratori creativi per bambini e adulti

Esposizioni artistiche e attività culturali

Spettacoli di danza e performance contemporanee

Proiezioni cinematografiche, tra cui Up e La treccia

Domenica 10 maggio

Concerti e spettacoli dal vivo

Evento musicale dedicato a Michel Legrand

Spettacolo finale “Les roses voyageuses”

Proiezione del film À bicyclette

Per tutta la durata dell’evento

Esposizione internazionale di rose

Mercato floreale e artigianale

Laboratori, visite guidate e degustazioni

Eventi diffusi tra musei, piazze e giardini della città





