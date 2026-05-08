Street art vista mare: a Saint-Jean-Cap-Ferrat esplode il Pigment Festival

Dopo il successo della prima edizione, torna sulla Costa Azzurra il Pigment Festival, l’evento dedicato alla street art e alle culture urbane in programma il 9 e 10 maggio 2026 a Saint-Jean-Cap-Ferrat. La manifestazione, giunta al secondo anno, si svolgerà nella suggestiva cornice del Théâtre sur la Mer, trasformando il borgo in un laboratorio creativo a cielo aperto.

Promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione Whole Street, il festival conferma la volontà di valorizzare linguaggi artistici contemporanei, puntando su una formula rinnovata che unisce arte, sport e musica.

Dodici artisti provenienti da diversi contesti – tra cui Jérémy Lorenzato, Harry James, Nekoff, Cote One, Cros 2, Guillaume Cavalier, Jean-Marc Calvet, Barnabe, Indy Saki e Debza – saranno protagonisti di performance dal vivo, realizzando opere effimere su installazioni urbane diffuse nel paese.

Cuore della manifestazione sarà proprio il live painting: per l’intero weekend il pubblico potrà assistere alla creazione delle opere e partecipare attivamente, contribuendo a decretare i vincitori insieme a una giuria.

Accanto all’arte, ampio spazio sarà dedicato allo spettacolo e alla partecipazione. Il programma prevede dimostrazioni di BMX con rider professionisti, workshop gratuiti aperti a tutte le età – tra graffiti, collage e attività creative – oltre a sessioni e battle di danza hip hop. Non mancheranno visite guidate alla scoperta della street art locale, pensate per approfondire il legame tra territorio e arte urbana.

Ad arricchire l’offerta, una mostra collettiva allestita all’Espace Les Néréides, che sarà inaugurata venerdì 8 maggio alle 19, alla vigilia dell’apertura ufficiale del festival.

L’atmosfera sarà animata per tutta la durata dell’evento da dj set e sonorità eclettiche, con un momento clou previsto per la serata di sabato: la Pigment Party, appuntamento festivo a ingresso libero destinato a diventare uno dei momenti più attesi del weekend.

Tra creatività, contaminazioni e convivialità, il Pigment Festival si candida così a diventare uno degli eventi culturali di riferimento della primavera in Costa Azzurra, capace di coinvolgere un pubblico trasversale in un contesto unico tra arte e paesaggio.

Informazioni utili

Il festival si svolge al Théâtre sur la Mer di Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Vernissage della mostra: 8 maggio ore 19

Date: 9 e 10 maggio 2026

Ingresso libero







