Rockfest 2026, tre giorni di musica e solidarietà a Nizza

Torna a Nizza il Rockfest, il festival solidale dedicato alle sonorità rock e metal, che dall’8 al 10 maggio celebrerà la sua dodicesima edizione al Théâtre de Verdure.

Tre giorni di concerti con 17 gruppi dal vivo e un obiettivo preciso: sostenere l’associazione “Sourire à la Vie”, impegnata nel supporto ai bambini malati di cancro.



Nato nel 2013 e interamente organizzato da volontari, il Rockfest ha già raccolto quasi 100mila euro per oltre dodici associazioni. Anche quest’anno il ricavato sarà devoluto al 100% a progetti di assistenza, trasformando ogni nota in un gesto concreto di solidarietà.



Ospite d’eccezione e storico padrino del festival sarà Norbert “Nono” Krief, fondatore dei Trust ed ex chitarrista di Johnny Hallyday, che salirà sul palco insieme a Manu Lanvin, tra i principali interpreti del blues-rock francese.

Il loro live, in programma domenica, rappresenta uno dei momenti più attesi.



Accanto agli artisti affermati, spazio anche alla scena locale e ai giovani talenti, con un mix di tribute band e progetti originali che spaziano dal pop rock al punk, fino al nu metal.





Il programma

Venerdì 8 maggio (apertura ore 18)

Stone Of A Bitch (composizioni)

Little Sister’s Lullaby (Queens of the Stone Age)

From The Inside (Linkin Park)

Blind (Korn)

Soldier Side (System Of A Down)

DJESS (dj set elettro-rock)

Sabato 9 maggio (apertura ore 16.30)

No End Date (composizioni)

Cretin Family (Ramones)

LGG (Trust)

Bullet Train (Guns N’ Roses)

The Crue (Mötley Crue)

Book Of The Beast (Iron Maiden)

DJESS (dj set)

Domenica 10 maggio (apertura ore 16)

Fabrice Della Gloria (composizioni)

So Young (The Corrs)

Last Rainbow (composizioni)

New Jersey (Bon Jovi)

Norbert Krief + Manu Lanvin (live)

Friends (Led Zeppelin)

DJESS (dj set)



Tra concerti e dj set, il Rockfest si conferma non solo un appuntamento musicale, ma un momento di condivisione e impegno civile, sempre più radicato nel panorama culturale della Costa Azzurra.



