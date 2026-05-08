Rockfest 2026, tre giorni di musica e solidarietà a Nizza

Torna a Nizza il Rockfest, il festival solidale dedicato alle sonorità rock e metal, che dall’8 al 10 maggio celebrerà la sua dodicesima edizione al Théâtre de Verdure.
Tre giorni di concerti con 17 gruppi dal vivo e un obiettivo preciso: sostenere l’associazione “Sourire à la Vie”, impegnata nel supporto ai bambini malati di cancro.
Nato nel 2013 e interamente organizzato da volontari, il Rockfest ha già raccolto quasi 100mila euro per oltre dodici associazioni. Anche quest’anno il ricavato sarà devoluto al 100% a progetti di assistenza, trasformando ogni nota in un gesto concreto di solidarietà.
Ospite d’eccezione e storico padrino del festival sarà Norbert “Nono” Krief, fondatore dei Trust ed ex chitarrista di Johnny Hallyday, che salirà sul palco insieme a Manu Lanvin, tra i principali interpreti del blues-rock francese.
Il loro live, in programma domenica, rappresenta uno dei momenti più attesi.
Accanto agli artisti affermati, spazio anche alla scena locale e ai giovani talenti, con un mix di tribute band e progetti originali che spaziano dal pop rock al punk, fino al nu metal.
Il programma
Venerdì 8 maggio (apertura ore 18)
- Stone Of A Bitch (composizioni)
- Little Sister’s Lullaby (Queens of the Stone Age)
- From The Inside (Linkin Park)
- Blind (Korn)
- Soldier Side (System Of A Down)
- DJESS (dj set elettro-rock)
Sabato 9 maggio (apertura ore 16.30)
- No End Date (composizioni)
- Cretin Family (Ramones)
- LGG (Trust)
- Bullet Train (Guns N’ Roses)
- The Crue (Mötley Crue)
- Book Of The Beast (Iron Maiden)
- DJESS (dj set)
Domenica 10 maggio (apertura ore 16)
- Fabrice Della Gloria (composizioni)
- So Young (The Corrs)
- Last Rainbow (composizioni)
- New Jersey (Bon Jovi)
- Norbert Krief + Manu Lanvin (live)
- Friends (Led Zeppelin)
- DJESS (dj set)
Tra concerti e dj set, il Rockfest si conferma non solo un appuntamento musicale, ma un momento di condivisione e impegno civile, sempre più radicato nel panorama culturale della Costa Azzurra.