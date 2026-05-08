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Eventi | 08 maggio 2026, 17:00

Rockfest 2026, tre giorni di musica e solidarietà a Nizza

Dal 8 al 10 maggio al Théâtre de Verdure 17 band live per sostenere i bambini malati di cancro

Rockfest 2026, tre giorni di musica e solidarietà a Nizza

Torna a Nizza il Rockfest, il festival solidale dedicato alle sonorità rock e metal, che dall’8 al 10 maggio celebrerà la sua dodicesima edizione al Théâtre de Verdure.

Tre giorni di concerti con 17 gruppi dal vivo e un obiettivo preciso: sostenere l’associazione “Sourire à la Vie”, impegnata nel supporto ai bambini malati di cancro.

Nato nel 2013 e interamente organizzato da volontari, il Rockfest ha già raccolto quasi 100mila euro per oltre dodici associazioni. Anche quest’anno il ricavato sarà devoluto al 100% a progetti di assistenza, trasformando ogni nota in un gesto concreto di solidarietà.

Ospite d’eccezione e storico padrino del festival sarà Norbert “Nono” Krief, fondatore dei Trust ed ex chitarrista di Johnny Hallyday, che salirà sul palco insieme a Manu Lanvin, tra i principali interpreti del blues-rock francese.

Il loro live, in programma domenica, rappresenta uno dei momenti più attesi.

Accanto agli artisti affermati, spazio anche alla scena locale e ai giovani talenti, con un mix di tribute band e progetti originali che spaziano dal pop rock al punk, fino al nu metal.



Il programma
Venerdì 8 maggio (apertura ore 18)

  • Stone Of A Bitch (composizioni)
  • Little Sister’s Lullaby (Queens of the Stone Age)
  • From The Inside (Linkin Park)
  • Blind (Korn)
  • Soldier Side (System Of A Down)
  • DJESS (dj set elettro-rock)

Sabato 9 maggio (apertura ore 16.30)

  • No End Date (composizioni)
  • Cretin Family (Ramones)
  • LGG (Trust)
  • Bullet Train (Guns N’ Roses)
  • The Crue (Mötley Crue)
  • Book Of The Beast (Iron Maiden)
  • DJESS (dj set)

Domenica 10 maggio (apertura ore 16)

  • Fabrice Della Gloria (composizioni)
  • So Young (The Corrs)
  • Last Rainbow (composizioni)
  • New Jersey (Bon Jovi)
  • Norbert Krief + Manu Lanvin (live)
  • Friends (Led Zeppelin)
  • DJESS (dj set)


Tra concerti e dj set, il Rockfest si conferma non solo un appuntamento musicale, ma un momento di condivisione e impegno civile, sempre più radicato nel panorama culturale della Costa Azzurra.

Beppe Tassone

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