Cinéma de la Plage 2026: da Top Gun a Ken Loach, undici serate di cinema sulla Croisette a Cannes

Il Festival de Cannes 2026 rinnova l’appuntamento con il Cinéma de la Plage, la rassegna serale che ogni anno anima la spiaggia Macé sulla Croisette, di fronte all’Hotel Majestic. Dal 13 al 23 maggio, ogni sera alle 21:30, il litorale di Cannes si trasformerà in una sala cinematografica sotto le stelle accessibile al pubblico, offrendo un’esperienza immersiva a pochi passi dal Palais des Festivals.

L’edizione 2026 proporrà undici film tra classici restaurati, anniversari celebri, opere premiate e incontri con registi, attori e ospiti internazionali. Tra gli eventi principali figurano la celebrazione del 40º anniversario di Top Gun di Tony Scott, il ritorno di Ken Loach con Land and Freedom, un omaggio a Carlos Saura con Cría Cuervos e la proiezione di Viva Maria! di Louis Malle nell’ambito dell’omaggio dedicato a Brigitte Bardot dalla Città di Cannes, che trasformerà Place Macé nella futura “Plage Brigitte Bardot”.

Evento speciale della rassegna sarà l’anteprima mondiale di Les Caprices de L’Enfant Roi (Molière, Cyrano et le Jeune Roi) di Michel Leclerc, presentata alla presenza del regista e dell’intero cast.

Il programma si aprirà mercoledì 13 maggio con Top Gun di Tony Scott, cult del 1986 interpretato da Tom Cruise. La proiezione celebrerà il 40º anniversario del film con la partecipazione di Frédéric Moget, Direttore Generale di Paramount Pictures France, e di Charles H. Rivkin, CEO della Motion Picture Association.

Il 14 maggio sarà la volta del thriller giapponese Shinkansen Daibakuha (The Bullet Train / Super Express 109) di Junya Sato, restaurato in 4K a partire dal negativo originale in 35 mm presso TOEI LABO TECH CO., LTD., con la presenza di Kota Saka della Toei Company.

Il 15 maggio il Cinéma de la Plage ospiterà l’anteprima mondiale di Les Caprices de L’Enfant Roi di Michel Leclerc. Ambientato durante la Fronda, il film racconta la giovinezza di Luigi XIV accanto a Cyrano de Bergerac, Madeleine Béjart e Molière. Alla proiezione parteciperanno Michel Leclerc, Artus, Franck Dubosc, Julia Piaton, Doria Tillier, Suzanne de Baecque, Niels Hamel-Brochen e Nemo Schiffman. Il film sarà inoltre presentato come Séance Spéciale nella Salle Agnès Varda il 14 maggio alle ore 21:00.

© MANDARIN & CIE ELEPHANT STORY ESPACE PRODUCTION / crédit photo : Michael CROTTO

Sabato 16 maggio sarà proiettato Un homme et une femme di Claude Lelouch, Palma d’Oro del 1966, presentato nel nuovo restauro 4K realizzato da Éclair Classics per il 60º anniversario del film. Claude Lelouch sarà presente alla serata.

Il 17 maggio il pubblico potrà assistere alla proiezione di All the President’s Men di Alan J. Pakula, thriller politico sul caso Watergate interpretato da Robert Redford e Dustin Hoffman. Il restauro, realizzato da Park Circus, è stato effettuato a partire dal negativo originale in 35 mm con scansione in 8K e restauro HDR.

Lunedì 18 maggio spazio a Viva Maria! di Louis Malle, interpretato da Jeanne Moreau e Brigitte Bardot. La proiezione sarà co-organizzata con la Città di Cannes e vedrà la partecipazione di Nicolas Seydoux, Presidente di Gaumont. In occasione dell’evento, il sindaco David Lisnard inaugurerà una targa in onore di Brigitte Bardot sulla spiaggia Macé.

Il 19 maggio tornerà Ken Loach con Land and Freedom, film del 1995 dedicato alla guerra civile spagnola e alla lotta antifascista, presentato in versione restaurata in 4K.

Mercoledì 20 maggio sarà proiettato Cría Cuervos di Carlos Saura, Premio della Giuria al Festival di Cannes 1976. Il restauro 4K è stato realizzato nel 2026 dal laboratorio Cherry Towers di Madrid. Alla serata parteciperanno la cantante Jeannette, interprete della canzone Porque te vas, e Antonio e Anne Saura, figli del regista.

Il 21 maggio sarà dedicato a Signore & Signori di Pietro Germi, seconda Palma d’Oro del 1966, presentato per concessione della Cineteca di Bologna e di Orium SA.

Venerdì 22 maggio sarà la volta di Je hais les acteurs di Gérard Krawczyk, satira ambientata nella Hollywood degli anni ’40, restaurata in 2K da Éclair Cinéma per Gaumont. Il regista sarà presente per celebrare il 40º anniversario del film.

La rassegna si concluderà sabato 23 maggio con Mon Oncle di Jacques Tati, Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes del 1958. Alla proiezione parteciperanno Macha Makeïeff e Jérôme Deschamps, fondatori di Les Films de Mon Oncle, insieme a Juliette Hochart di Studiocanal.

Tra restauri in 4K, anniversari storici e grandi protagonisti del cinema internazionale, il Cinéma de la Plage 2026 conferma il suo ruolo come uno degli appuntamenti più attesi e popolari del Festival de Cannes, trasformando ancora una volta la Croisette in un grande palcoscenico cinematografico sotto le stelle.