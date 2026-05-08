La Fédération Monégasque d’Athlétisme presenta l’estate 2026 e i primi momenti salienti del Meeting Herculis EBS

Questo giovedì 7 maggio, nel Salon Jardin d’Hiver dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Rodolphe Berlin, Vicepresidente, e Frédéric Choquard, Direttore della Fédération Monégasque d’Athlétisme (FMA), hanno presentato le grandi linee dell’estate 2026 della federazione, nonché le ambizioni del suo evento di punta: il Meeting Herculis EBS, che si terrà il 10 luglio 2026 allo Stade Louis-II a partire dalle ore 19:00.

Dopo un’edizione 2025 caratterizzata da prestazioni di altissimo livello, tre record continentali, numerosi record nazionali e ascolti televisivi storici a livello nazionale, l’edizione 2026 si preannuncia già particolarmente competitiva con l’annuncio dei primi grandi protagonisti.

Un’estate intensa per l’atletica a Monaco

Prima di presentare il Meeting Herculis EBS 2026, i dirigenti della FMA hanno ricordato un calendario estivo arricchito da due nuovi importanti appuntamenti.

Il 30 maggio 2026, la FMA organizzerà gli European Challenger Championships, una competizione europea di una giornata che riunirà 18 nazioni. Questa nuova prova continentale vuole rappresentare l’equivalente atletico dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, che si terranno a Monaco nel 2027, e costituirà una prova generale sulla pista dello Stade Louis-II.

Il 5 agosto 2026 alle ore 18:00, il Monaco Athletics Festival, ufficializzato lo scorso febbraio, si svolgerà sul Quai Albert-Ier. Organizzato in collaborazione con il “What Gravity Tour”, promosso da Mutaz Barshim, campione olimpico del salto in alto, l’evento riunirà i dodici migliori specialisti mondiali della disciplina per una gara eccezionale nel cuore di Monaco, in una cornice spettacolare.

Meeting Herculis EBS: una 39ª edizione ambiziosa e innovativa

Una produzione TV 100% monegasca

Primo grande annuncio per questa edizione 2026: la produzione televisiva del meeting.

Durante l’edizione 2025, TVMonaco aveva già implementato un primo dispositivo locale con una co-diffusione nazionale insieme al canale L’Équipe in Francia e a Monaco Info nel Principato. Gli ascolti registrati avevano collocato il Meeting Herculis EBS tra gli eventi più seguiti della sua categoria dal 2018.

Nel 2026, TVMonaco diventa partner principale dell’evento e broadcaster ufficiale. L’emittente garantirà quindi la produzione e la trasmissione integrale della competizione. Questa collaborazione rafforzata permetterà inoltre un accesso privilegiato agli atleti e favorirà una maggiore dinamica mediatica locale.

Innovazioni al servizio della performance

Da diversi anni il Meeting Herculis EBS segue una logica di innovazione tecnologica.

Dopo l’introduzione del sistema Wavelight — i LED che indicano il ritmo ideale per puntare a record e minimi di qualificazione — una nuova evoluzione farà il suo debutto nel 2026:

I tradizionali pettorali fissati con spille da balia saranno sostituiti da pettorali adesivi, più adatti agli indumenti e ai movimenti degli atleti. Testata con successo durante i 200 metri del pre-programma nel 2025, in particolare con la partecipazione del giovane prodigio australiano Gout Gout, questa innovazione verrà ora estesa all’intero circuito della Diamond League.

L’edizione 2026 vedrà inoltre l’installazione di una seconda pedana per il salto con l’asta allo Stade Louis-II, una configurazione eccezionale pensata per aumentare lo spettacolo e offrire al pubblico un’esperienza inedita.

Partner fedeli e rafforzati

Accanto a EBS, title partner per la decima edizione, il Meeting Herculis EBS potrà contare sull’arrivo di TVMonaco come partner principale, insieme a Nike, storico sostenitore dell’evento.

Monte-Carlo Société des Bains de Mer entra inoltre a far parte dei fornitori ufficiali, accanto a partner storici come Omega, Wanda, Conica, Monaco Telecom, ZOU!, Stadion, il Marriott Riviera Porte de Monaco, Jutheau Husson e il Governo del Principato di Monaco.

La Fédération Monégasque d’Athlétisme prosegue così il proprio lavoro di sviluppo, sia a livello locale sia internazionale, per mantenere l’attrattiva del meeting tra i riferimenti mondiali dell’atletica leggera.

Un evento internazionale aperto a tutti

Oltre alla competizione internazionale, il Meeting Herculis EBS proporrà un’intera giornata dedicata all’atletica, con circa 50 gare amatoriali sui 1000 metri organizzate il giorno stesso del meeting.

Questa iniziativa, rara a questo livello competitivo, riflette la volontà dell’organizzazione di promuovere una pratica accessibile a tutti prima di lasciare spazio allo spettacolo di alto livello in serata.

Tutti i partecipanti a queste gare gratuite saranno successivamente invitati ad assistere al meeting. Gli inviti saranno estesi anche ai tesserati francesi e italiani, con l’obiettivo di creare un’atmosfera popolare e un entusiasmo unico sugli spalti dello Stade Louis-II.

I primi grandi nomi annunciati

Dopo la sua partecipazione molto apprezzata al Monaco Run Gramaglia lo scorso febbraio, Faith Kipyegon ha confermato la sua presenza al Meeting Herculis EBS nei 3000 metri. Durante la sua ultima partecipazione a Monaco, nel 2023 sul miglio, la keniana aveva stabilito il record del mondo in 4’07’’64, tuttora imbattuto.

Abituato alle strade monegasche, dove ha già stabilito il record europeo dei 5 km, Jimmy Gressier, campione del mondo 2025 dei 10.000 metri, sarà anch’egli presente. Il francese correrà i 5000 metri, distanza nella quale detiene il record di Francia dal 2025 con il tempo di 12’51’’59.

Nel 2025 aveva conquistato il secondo posto nei 5000 metri del Meeting Herculis EBS in 12’53’’36 dietro a Yomif Kejelcha, prima di prendersi la rivincita alcune settimane dopo nella finale mondiale dei 10.000 metri a Tokyo.

L’edizione 2026 punta ancora più in alto

Per la prima volta nella sua storia, il Meeting Herculis EBS proporrà due gare di salto con l’asta organizzate simultaneamente nello Stade Louis-II nel corso della stessa serata.

Per celebrare questa novità, Armand Duplantis, detto “Mondo”, ha già confermato la sua partecipazione. Il primatista mondiale della disciplina, recentemente trasferitosi a Monaco, avrà grande voglia di brillare davanti al proprio pubblico insieme ai migliori astisti del pianeta, uomini e donne.

Il prodigio svedese resta senza dubbio l’atleta più atteso nel Principato. Durante l’edizione 2025 aveva lasciato il segno stabilendo un nuovo record del meeting a 6,05 m, prima di far sognare lo Stade Louis-II con tre tentativi a 6,29 m, vicinissimi a un nuovo record del mondo.

Già autore di un inizio di stagione 2026 eccezionale, Mondo Duplantis arriverà a Monaco con grandi ambizioni. Il 12 marzo 2026, durante il Mondo Classic disputato a Uppsala, ha superato 6,31 m al primo tentativo, firmando così il 15º record del mondo della sua carriera in poco più di sei anni e confermando il suo dominio assoluto nella disciplina.

Nuovo residente monegasco, lo svedese avrà a cuore il desiderio di brillare in casa il prossimo 10 luglio e di scrivere ancora una pagina della storia del Meeting Herculis EBS.