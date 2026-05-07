Les Ballets de Monte-Carlo celebrano 40 anni di danza tra Monte-Carlo e il mondo: gala, nuove creazioni e il Ballet de l’Opéra national de Paris protagonisti dell’estate 2026

Fondata nel 1985, la compagnia dei Les Ballets de Monte-Carlo celebra nel 2026 il suo 40º anniversario con una stagione speciale ideata dal Coreografo-Direttore Jean-Christophe Maillot. Il programma, in calendario da giugno a luglio 2026, riflette l’identità artistica costruita dalla compagnia in quattro decenni: una danza generosa, aperta a diversi approcci del repertorio e orientata costantemente all’eccellenza.

La programmazione si aprirà il 19 e 20 giugno 2026 alla Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo con il tradizionale Gala di fine anno dell’Académie Princesse Grace, che quest’anno celebra il proprio cinquantesimo anniversario. L’evento rappresenta il momento conclusivo del percorso formativo dei giovani ballerini dell’Accademia, molti dei quali sono destinati a entrare presto nelle principali compagnie internazionali.

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione figura il Gala celebrativo per i 40 anni dei Ballets de Monte-Carlo, in programma il 3 e 4 luglio 2026 al Grimaldi Forum. Il contenuto dello spettacolo resta ancora riservato, ma la compagnia anticipa la presenza di danzatori, coreografi, musicisti e artisti che hanno contribuito a scrivere la storia dei Ballets de Monte-Carlo.

L’estate proseguirà il 10 e 11 luglio 2026, sempre alla Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo, con la partecipazione della Compagnie Humaine nell’ambito del Monaco Dance Forum. Il coreografo Éric Oberdorff presenterà la nuova creazione “Waku Doki”, uno spettacolo che unisce il virtuosismo della danza a un dispositivo digitale immersivo, ridefinendo i codici tradizionali della scena coreografica.

Dal 17 al 19 luglio 2026 il Monaco Dance Forum, in coproduzione con il Grimaldi Forum, ospiterà inoltre il Ballet de l’Opéra national de Paris, considerato una delle compagnie più prestigiose al mondo. Il pubblico potrà assistere a “La Dame aux Camélias” di John Neumeier, titolo emblematico del repertorio classico contemporaneo.

Il Balletto dell’Opéra national de Paris sarà accompagnato dall’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo diretto da Vello Pähn, con la partecipazione dei pianisti solisti Michal Bialk e Frédéric Vaysse-Knitter.

Con questo appuntamento si concluderà la stagione del 40º anniversario dei Ballets de Monte-Carlo, accompagnata anche da numerose iniziative collaterali, tra cui gli spettacoli “Imprévus” all’Atelier des Ballets de Monte-Carlo, workshop dedicati alla scoperta dello stile dei coreografi ospitati durante la stagione, attività pedagogiche e performance nei musei.

Parallelamente agli eventi nel Principato, la compagnia continuerà la propria attività internazionale portando il repertorio di Jean-Christophe Maillot in tournée sui principali palcoscenici mondiali. Tra le città toccate dal tour figurano Cannes, Cremona, Udine, Parma, Riga, Madrid, Bydgoszcz, Hwasong, Seul, Daejeon, Vaison-la-Romaine, Orange e Ludwigsburg.

I biglietti sono disponibili online su: https://www.montecarloticket.com/ e presso le biglietterie dell’Atrium du Casino (+377 92 00 13) e del Grimaldi Forum (+377 99 99 3000).

Programmazione completa, informazioni, tariffe e abbonamenti sono disponibili sul sito ufficiale: https://www.balletsdemontecarlo.com/fr.