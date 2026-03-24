Rolex Monte-Carlo Masters 2026: wild card a Stan Wawrinka e Matteo Berrettini nel Principato

Gli organizzatori del Rolex Monte-Carlo Masters 2026 hanno annunciato l’assegnazione delle prime due wild card per il tabellone principale del singolare della 119ª edizione del torneo, in programma dal 4 al 12 aprile sui campi in terra battuta del prestigioso Monte-Carlo Country Club. A ricevere gli inviti sono Stan Wawrinka e Matteo Berrettini, due nomi di grande richiamo pronti a catalizzare l’attenzione del pubblico fin dalle prime giornate.

Per Stan Wawrinka si tratta di un ritorno dal forte valore simbolico. Il campione svizzero, vincitore del torneo nel 2014 al termine di una memorabile finale contro Roger Federer, mantiene da sempre un legame speciale con il pubblico monegasco. In carriera ha conquistato tre titoli del Grande Slam, raggiunto la terza posizione del ranking mondiale, vinto la Coppa Davis nel 2014 e ottenuto una medaglia d’oro olimpica nel doppio. Il tennista vodese, che compirà 41 anni a fine marzo, sta disputando la sua ultima stagione nel circuito professionistico, avendo annunciato il ritiro al termine del 2026. La sua partecipazione a Monte-Carlo si inserisce quindi in un emozionante percorso d’addio.

Grande attesa anche per Matteo Berrettini, protagonista di un ritorno carico di ambizioni. Finalista a Wimbledon nel 2021 ed ex Top 10 mondiale, l’italiano è determinato a ritrovare continuità dopo alcune stagioni segnate da problemi fisici. Sul rosso di Monte-Carlo, il suo miglior risultato resta l’accesso agli ottavi di finale, raggiunti anche nel 2023. Nell’edizione 2025 si è distinto con una vittoria di grande prestigio contro il numero 2 del mondo Alexander Zverev, al secondo turno. Tornato stabilmente in campo da febbraio, Berrettini punta ora a rilanciarsi ai massimi livelli, sostenuto anche dal caloroso pubblico italiano tradizionalmente presente nel Principato.

«Siamo molto felici di accogliere nuovamente questi due grandi giocatori. Stan fa parte integrante della storia del torneo e la sua presenza, nell’ambito della sua ultima stagione, sarà fonte di grande emozione. Matteo, invece, rappresenta una generazione spettacolare e competitiva. Con queste wild card vogliamo offrire al pubblico protagonisti capaci di creare momenti intensi fin dai primi turni», ha dichiarato David Massey, direttore del torneo.

Nei prossimi giorni verranno annunciate altre due wild card per il tabellone principale del singolare, oltre ai quattro inviti per il tabellone di qualificazione e alle tre wild card destinate al torneo di doppio.