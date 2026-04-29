Monaco: 81ª Assemblea Generale del CISM, 79 Paesi riuniti per promuovere la pace attraverso lo sport

Il Principato di Monaco ospiterà, dal 3 al 9 maggio 2026, l’81ª Assemblea Generale del Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM), sotto l’Alto Patronato di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco. L’evento riunirà 79 Paesi attualmente registrati, nell’ambito di un’organizzazione che conta complessivamente 142 nazioni membri, confermando il ruolo del CISM nella promozione del dialogo e della pace attraverso lo sport.

Fedele al proprio impegno nel favorire il dialogo tra i popoli e grazie alla sua tradizione di apertura, il Principato si conferma un luogo privilegiato di incontro e cooperazione internazionale. In un contesto globale in continua evoluzione, lo sport si afferma come linguaggio universale capace di unire le nazioni. L’accoglienza dell’Assemblea Generale del CISM riflette una visione condivisa: fare dello sport uno spazio di incontro al servizio della stabilità internazionale e della comprensione tra i popoli.

L’evento vedrà la partecipazione di delegazioni militari di alto livello, rappresentanti istituzionali e sportivi, nonché esperti impegnati nella diplomazia attraverso lo sport. Questa comunità internazionale riunisce 142 nazioni membri, con 79 Paesi presenti a Monaco.

La settimana sarà scandita da incontri istituzionali e momenti di scambio, tra cui la conferenza “Peace and Sport”, che mette in luce il ruolo dello sport come strumento di dialogo. In questa occasione saranno inoltre presentati ufficialmente i Giochi Mondiali Militari estivi del 2027, previsti a Charlotte (USA), e i Giochi Mondiali delle Scuole Militari del 2027 in Kazakistan.

Un ruolo centrale nell’organizzazione sarà svolto dalla Force Publique di Monaco, che comprende la Compagnie des Carabiniers du Prince e il Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco. Le due unità garantiranno la sicurezza delle delegazioni, la protezione dei siti e il supporto operativo, oltre a svolgere funzioni protocollari, tra cui l’organizzazione degli onori militari e la partecipazione alle cerimonie ufficiali.

Fondato nel 1948, il CISM è un’organizzazione internazionale che riunisce 142 nazioni. Guidato dal motto “L’amicizia attraverso lo sport”, promuove la pace e la cooperazione attraverso attività sportive e iniziative dedicate al dialogo tra le forze armate. Monaco è membro del CISM dal 2010.

Programma dell’evento:

Domenica 3 maggio: accoglienza delle delegazioni e riunioni preparatorie

Lunedì 4 maggio: cerimonia di apertura ufficiale, conferenza “Peace and Sport”, cocktail ufficiale

Martedì 5 maggio: conferenza stampa, cerimonia militare presso la Place du Palais, mini torneo di rugby a sette allo Stade Louis II

Mercoledì 6 maggio: Congresso

Giovedì 7 maggio: Assemblea Generale, cerimonia di chiusura e cena di gala ufficiale

Venerdì 8 maggio: programma culturale

Sabato 9 maggio: partenza delle delegazioni