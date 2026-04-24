“Monaco & l’Automobile, de 1893 à nos jours” al Grimaldi Forum Monaco: esposizione evento sull’eredità automobilistica del Principato (Foto)

L’esposizione “Monaco & l’Automobile, de 1893 à nos jours”, sarà ospitata nell’estate 2026 al Grimaldi Forum Monaco, presso l’Espace Ravel e si svolgerà dal 1° luglio al 6 settembre 2026, con apertura quotidiana dalle 10:00 alle 20:00.

Il progetto espositivo, organizzato con il supporto dell’Automobile Club de Monaco, si sviluppa su una superficie di 3.500 m² e propone un percorso immersivo attraverso oltre 130 anni di storia automobilistica. Saranno esposti circa cinquanta veicoli emblematici, tra cui più di 20 auto vincitrici del Gran Premio di Monaco o del Rally di Monte-Carlo, oltre a oggetti appartenenti alla Famiglia Principesca e a documenti d’archivio inediti messi a disposizione dall’Automobile Club de Monaco.

La mostra ripercorre le grandi tappe della storia automobilistica monegasca, dal Rally di Monte-Carlo fondato nel 1911 al Gran Premio di Monaco disputato dal 1929, includendo anche le competizioni di eleganza del secondo dopoguerra. Il percorso espositivo è arricchito da strumenti di mediazione interattiva pensati per un pubblico di tutte le età.

Il progetto curatoriale è affidato a Rodolphe Rapetti, Conservatore generale del patrimonio e specialista riconosciuto della museografia automobilistica.

L’iniziativa beneficia inoltre del sostegno di CMB Monaco, Sotheby’s, Marzocco Group, Segond Automobiles Group e Acqua Fiuggi.

È attiva una prevendita dei biglietti al prezzo di 7,50 euro fino al 30 giugno, rispetto al costo intero di 15 euro.

Informazioni:

Billetteria di Grimaldi Forum - +377 99 99 30 00.

www.grimaldiforum.com.