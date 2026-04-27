Monaco Basket Association, ritorno riuscito in Ligue Féminine 2: quinta posizione e playoff (Foto)

Il Monaco Basket Association (MBA) traccia un bilancio positivo al termine della stagione 2025-2026, che ha segnato il ritorno del club nella Ligue Féminine 2, seconda divisione professionistica del basket femminile francese.

Le undici giocatrici della prima squadra hanno rappresentato con impegno i colori monegaschi, centrando l’obiettivo fissato a inizio stagione: una prima annata convincente nella categoria. Con 16 vittorie su 26 partite disputate contro club di alto livello, il MBA ha chiuso al quinto posto su 14 squadre, a un solo punto dal podio.

Il percorso si è ulteriormente consolidato con la qualificazione ai playoff di LF2, accesso diretto alla fase decisiva per la promozione nell’élite del basket francese. La squadra è stata eliminata ai quarti di finale, risultato comunque significativo per una stagione di rientro tra i professionisti.

L’obiettivo triennale del club, presentato a settembre 2025 dai co-presidenti Eric Elena e Stéphane Valeri, resta quello di portare il basket femminile monegasco ai massimi livelli nazionali. I risultati ottenuti confermano la validità del progetto e rafforzano la fiducia per il futuro.

«Ringrazio di cuore tutta la squadra guidata dal coach Petros Prekas e dalla capitana Lysa Millavet per questa stagione che ha segnato il nostro ritorno riuscito in Ligue Féminine 2. La prima squadra rappresenta un motore e un modello per tutte le formazioni del MBA», ha dichiarato Eric Elena.

Anche Stéphane Valeri ha sottolineato l’importanza del risultato: «Mi congratulo con la squadra per questo ritorno nel campionato professionistico. L’obiettivo è stato raggiunto e la nostra ambizione prosegue, con nuovi innesti previsti per rafforzare il gruppo nella prossima stagione».

A supporto di questa crescita, la Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha rafforzato il partenariato siglato nel 2024 con il club, contribuendo allo sviluppo di un progetto strutturato per il basket femminile a Monaco.

Ora per le giocatrici si apre la pausa stagionale, mentre la dirigenza è già al lavoro per preparare la stagione 2026-2027, la cui presentazione è prevista per l’inizio di settembre.