Rameaux, l’arte intrecciata della Domenica delle Palme: sulla Costa Azzurra torna una tradizione antica (Foto)

I rameaux - Le fotografie nel testo sono di Silvia Assin

Con l’avvicinarsi della Domenica delle Palme, la Costa Azzurra si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi del calendario religioso.

Tra riti liturgici e tradizioni popolari, tornano protagonisti i rameaux, i caratteristici rami di palma intrecciati che ogni anno compaiono davanti alle chiese della regione.

Si tratta di vere e proprie piccole opere artigianali realizzate con foglie di palma intrecciate con grande abilità. I rameaux vengono generalmente esposti sui sagrati dei luoghi di culto, dove i fedeli possono acquistarli prima della celebrazione e portarli con sé alla Messa per la benedizione.



Una tradizione arrivata dalla Liguria

L’usanza dei rameaux affonda le sue radici nella vicina Liguria, dove l’intreccio delle foglie di palma rappresenta da secoli un’antica forma di artigianato legata alla Pasqua.

Con il tempo questa tradizione ha attraversato il confine, radicandosi anche nelle città della Costa Azzurra e in particolare a Nizza, dove ha assunto caratteristiche proprie.



Un tempo, proprio nel capoluogo delle Alpi Marittime, esisteva un’usanza oggi quasi scomparsa: prima della Messa il parroco distribuiva i rami di palma alle donne presenti in chiesa.

Durante la funzione, le fedeli li intrecciavano pazientemente creando decorazioni che venivano poi offerte al termine della celebrazione.

Rami intrecciati tra fede e tradizione

Oggi i rameaux vengono preparati soprattutto da volontari o da piccoli artigiani e sistemati davanti alle chiese già a partire dal sabato precedente la festa.

In questo modo i fedeli possono acquistarli in anticipo e portarli alla Messa vespertina o alla celebrazione della Domenica delle Palme per ricevere la benedizione.



Una volta benedetti, i rami vengono conservati nelle case come segno di protezione e di pace, secondo una tradizione diffusa in molti Paesi del Mediterraneo.

Ogni anno, tra intrecci semplici e composizioni più elaborate, i rameaux diventano anche un piccolo spettacolo visivo: croci, spirali e decorazioni floreali trasformano le foglie di palma in eleganti simboli della festa.



In fondo all’articolo, una rassegna fotografica mostra alcuni dei rameaux più belli realizzati negli anni passati, testimonianza di una tradizione che continua a unire fede, cultura e manualità.













