Il 24° Salon des Minéraux al Palais de l’Europe: scopri una straordinaria selezione di minerali, fossili, gemme, opali, meteoriti e gioielli d’autore

La manifestazione si terrà al Palais de l’Europe di Mentone, da anni sede di iniziative culturali, dal 4 al 6 aprile 2026.

L’appuntamento, curato da France Mineral Events, riunirà una ventina di espositori provenienti da diversi Paesi. In mostra ci saranno minerali da collezione, fossili, pietre preziose, opali, meteoriti e gioielli realizzati a mano. Un’occasione concreta per vedere da vicino pezzi rari e, per chi lo desidera, acquistarli.

Accanto agli stand, il programma include incontri dedicati alla litoterapia, previsti ogni giorno nel primo pomeriggio. Spazio anche ai bambini, con attività pensate per coinvolgerli in modo semplice e divertente.

L’evento punta a mettere insieme informazione e curiosità, senza risultare troppo tecnico, così da essere accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

Informazioni utili

Il salone sarà aperto da sabato a lunedì, dalle 10:00 alle 18:00. I biglietti si acquistano direttamente all’ingresso e sono disponibili diversi metodi di pagamento.

Il prezzo è di 7 euro per l’ingresso intero, 5 euro per ridotti (studenti e persone con mobilità ridotta) e 3 euro per i bambini sotto i 10 anni. Nei dintorni sono presenti punti ristoro.

Per informazioni:

Guillaume Blanc +33 6 47 73 89 25

oppure https://france-mineral-events.com/nos-salons/menton/

Un evento semplice ma ricco di spunti, ideale per chi vuole scoprire da vicino il mondo dei minerali senza formalità!