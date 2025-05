Nizza celebra la fine dei lavori del tunnel: una festa sotterranea prima del grande debutto

Nizza si prepara a festeggiare in grande stile l’apertura del nuovo tunnel della Voie Mathis.

Dopo anni di lavori, la tanto attesa uscita ovest è finalmente pronta.

Ma prima che le auto la percorrano ufficialmente, il via è previsto per sabato 24 maggio 2025, il Comune ha deciso di offrire ai cittadini un’occasione straordinaria: attraversare a piedi il tunnel, per la prima e unica volta.



L’appuntamento è per oggi, venerdì 23 maggio 2025, alle ore 18, all’altezza dell’ex stazione Saint-Augustin, in avenue Grinda.

Il consiglio degli organizzatori? Arrivare in tram (fermate Parc Phoenix o Grand Arénas), visto che il traffico sarà intenso e i parcheggi, Victorine e Connexio, limitati.





Un tunnel che si trasforma in festa

Il Comune promette una serata “unica e indimenticabile”, e l’offerta è ricca: musica dal vivo, pista da ballo, giochi arcade, esperienze interattive, food truck e buffet niçois gratuito. Naturalmente, non mancheranno le specialità locali come la celebre pissaladière.



Tre aree tematiche, jazzy, guinguette e ludica, accoglieranno i visitatori con atmosfere differenti.



A rendere tutto ancora più spettacolare, ci penseranno artisti di strada: trampolieri, attori, ballerini e acrobati daranno vita a vere e proprie performance immersive.



Un tuffo nel “dietro le quinte” del cantiere

Durante la serata sarà anche proiettato un documentario che racconta il lungo percorso dei lavori, dalle prime fasi fino all’inaugurazione.



Non mancheranno poi gli interventi delle autorità cittadine, pronte a condividere con i residenti la soddisfazione per un progetto finalmente completato.



Nessuna prenotazione richiesta e accesso libero per tutti: il tunnel, questa volta, non conoscerà code.



Solo musica, luci e festa, prima di diventare, da sabato, un’arteria fondamentale per la mobilità urbana.