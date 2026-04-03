Festival del Cinema Sportivo Côte d’Azur: tre giorni di proiezioni, incontri ed eventi sociali

Dal 7 al 9 aprile, la città di Beausoleil diventa il punto di riferimento per gli appassionati di cinema e sport con l’ultima edizione del Beausoleil Côte d’Azur Sport Film Festival. L’evento, ospitato presso il Centre Culturel Prince Jacques, è organizzato in collaborazione con la FICTS e il CDOS des Alpes-Maritimes.

Per tre giorni, il festival propone un ricco calendario di proiezioni cinematografiche, spettacoli, incontri e momenti conviviali, con l’obiettivo di valorizzare i principi dello sport attraverso il linguaggio audiovisivo. Particolare attenzione è dedicata anche allo sport per persone con disabilità e alle iniziative rivolte ai più giovani.

Il programma si apre martedì 7 aprile alle 18:30 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Il giro di ieri”, seguita dalla proiezione del film “Le vieux Gaulois et sa petite reine”, un documentario di finzione scritto da Gérard Holtz e diretto da Olivier Dijon. La serata prosegue con un cocktail di benvenuto e uno spettacolo one man show dal titolo “Vive le vélo, Vive le Tour”, interpretato dallo stesso Holtz, noto giornalista e comico.

Mercoledì 8 aprile il festival si rivolge anche ai più piccoli con attività educative e ludiche presso il Centro per bambini e in Piazza della Libertà, dove è in programma l’iniziativa “Savoir rouler”. Nel pomeriggio si svolgono ulteriori proiezioni, tra cui il film “Africa in bicicletta” diretto da Maxime Aubertin, che racconta il viaggio e il valore sociale dello sport in contesti internazionali.

La manifestazione si conclude giovedì 9 aprile alle 19:00 con la cerimonia di premiazione, condotta da Gilles Roche, che celebrerà le opere e i protagonisti più significativi di questa edizione.