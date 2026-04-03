Mougins celebra l’Irlanda: il “Printemps Irlandais” accende il villaggio tra musica, street food e tradizioni celtiche

La tradizionale festa di San Patrizio cambia veste a Mougins e diventa il “Printemps Irlandais”, un appuntamento festoso che porterà nel cuore del villaggio atmosfere e colori d’Irlanda. L’evento è in programma venerdì 3 aprile 2026, dalle 17 a mezzanotte, nella Place des Patriotes, con ingresso libero.



L’iniziativa, pensata come una grande festa di primavera, mantiene lo spirito conviviale tipico della celebrazione irlandese ma lo arricchisce con un’atmosfera più calda e floreale, trasformando il centro storico di Mougins in un luogo di incontro tra musica, gastronomia e tradizioni popolari.



Il programma musicale aprirà alle 17.30 con il set della DJ Miss Cecyls, che accompagnerà il pubblico fino alle 20.30. A seguire salirà sul palco il gruppo pop-rock Blah Blah, formazione molto conosciuta nelle Alpi Marittime, in concerto dalle 20.30 alle 23.30.





Accanto alla musica non mancheranno le animazioni dedicate alla cultura irlandese: i partecipanti potranno divertirsi con il trucco a tema, scattare ricordi nel photobooth allestito per la serata e cimentarsi in una dimostrazione di hurling, l’antico sport nazionale irlandese praticato con bastone e palla, considerato uno dei giochi di squadra più veloci al mondo.



Grande spazio anche al gusto, con birrifici locali e food truck che proporranno specialità gastronomiche e birre artigianali, creando una vera e propria area street food nel cuore del villaggio.



La festa irlandese dedicata a San Patrizio, patrono dell’Irlanda celebrato il 17 marzo, è ormai diventata un fenomeno globale e ogni anno coinvolge numerose città europee. Anche in Francia le celebrazioni sono sempre più diffuse, spesso ospitate nei pub e nelle piazze con concerti e degustazioni.



Con il Printemps Irlandais, Mougins sceglie di reinterpretare questa tradizione in chiave primaverile, proponendo una serata gratuita e aperta a tutte le età per condividere musica, cultura e convivialità.



Informazioni pratiche



Data: venerdì 3 aprile 2026

Orario: dalle 17 alle 24

Luogo: Place des Patriotes, villaggio di Mougins

Ingresso: libero

Parcheggi: gratuiti nelle vicinanze

Una serata festosa per vivere un piccolo angolo d’Irlanda sulla Costa Azzurra, tra note rock, sport tradizionali e sapori locali.





