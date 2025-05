A Beausoleil maggio è il mese dell’inclusione: un impegno quotidiano per una comunità più accogliente e accessibile

A Beausoleil, maggio non è solo un mese di primavera: è un’opportunità per comprendere meglio, accogliere con più empatia e costruire un ambiente inclusivo per i bambini con bisogni specifici.

Dal 2022, la municipalità si impegna a fianco delle famiglie affinché ognuno possa trovare il proprio spazio nella comunità. Questo impegno si è concretizzato nella firma della Carta Handicap con l’Éducation nationale e la CAF, aprendo la strada a numerose iniziative: assunzione di coordinatori specializzati, istituzione di una commissione di ascolto, formazione del personale educativo, semplificazione delle procedure amministrative e creazione di spazi pensati per tutti, come l’area sensoriale Snoezelen presso l’asilo nido dei Moneghetti.

Ma l’inclusione non è solo un insieme di politiche e strutture istituzionali, bensì un processo fatto di scambi, incontri e gesti quotidiani. Per tutto il mese di maggio, Beausoleil offre un programma ricco e variegato con appuntamenti dedicati all’inclusione e alla condivisione:

Programma degli eventi ancora da svolgersi

Tutti i martedì mattina – Attività dedicate alla sensibilizzazione e al supporto delle famiglie

Giovedì 22 maggio, ore 18:00 – Atelier sensoriale per genitori e bambini presso la Maison des habitants (Iscrizione al numero 04 93 28 23 42)

Venerdì 23 maggio – Animazione con giochi inclusivi per i bambini dell’accoglienza diurna Lenval presso la ludoteca del Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques

Sabato 24 maggio, ore 10:00-12:00 – Giochi da tavolo inclusivi aperti a tutti presso la ludoteca del CCPJ (Ingresso libero)

Mercoledì 28 maggio, ore 18:00 – Atelier di sostegno alla genitorialità presso la Maison des habitants (Iscrizione presso la Maison des habitants)

E se provassimo a vedere le cose diversamente? La disabilità non è una debolezza, ma un altro modo di essere nel mondo.

Per tutto il mese di maggio, Beausoleil invita i cittadini a partecipare, scoprire e confrontarsi, perché l’inclusione non si decreta: si costruisce, insieme, attraverso ogni incontro, ogni sorriso, ogni gesto di solidarietà.

A maggio, ritroviamoci per un mese di emozioni, scoperte e condivisione a Beausoleil.