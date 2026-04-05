Concerto barocco dell’Accademia Asso Roya a La Brigue

Venerdì 10 aprile 2026 alla Salle des Fêtes un viaggio musicale tra violino e clavicembalo, con ingresso a partecipazione libera, presso la Salle des Fêtes di La Brigue.

L’Accademia Asso Roya propone un concerto di alto profilo artistico, in programma dalle ore 18:00 alle 19:00, con protagonisti il violinista Heriberto Delgado e la clavicembalista Carmen Leoni.

L’evento rende omaggio a due figure centrali della musica classica, Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Handel, attraverso un repertorio che promette di coniugare rigore stilistico e interpretazione contemporanea. Elemento distintivo del concerto sarà la particolare cifra interpretativa degli artisti: il timbro del clavicembalo, arricchito da suggestioni di matrice argentina, si intreccerà con il canto del violino in una complicità musicale capace di sorprendere anche gli ascoltori più esperti.

L’iniziativa si rivolge sia agli appassionati di musica classica sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al repertorio barocco.

L’ingresso è a partecipazione libera, confermando la volontà dell’associazione di rendere la cultura accessibile a un pubblico ampio.