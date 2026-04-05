Pasqua al Parc Princesse Antoinette di Monaco: festa per famiglie tra giochi, laboratori e animazione

La Mairie de Monaco invita a celebrare la Pasqua con un evento pensato per tutta la famiglia, in programma domenica 5 aprile presso il Parc Princesse Antoinette, a Monaco.

L’appuntamento si svolgerà dalle ore 14:00 alle 17:30, offrendo un ricco calendario di attività dedicate ai bambini e ai loro accompagnatori. L’iniziativa rientra nella categoria “Jeunesse & Famille” e mira a creare un momento di condivisione e svago in un contesto naturale e accogliente.

Il programma prevede numerose animazioni: postazioni di trucco per bambini, mascotte, laboratori creativi e un’area fotografica (photocall) per immortalare i momenti più belli della giornata. Non mancherà uno spazio a tema campestre, con giochi pensati per intrattenere i più piccoli in un ambiente sicuro e stimolante.

L’evento con ingresso libero e gratuito per tutti i partecipanti. Tuttavia, è importante segnalare che l’area non è accessibile alle persone con mobilità ridotta.

Il Parc Princesse Antoinette, situato al 54 Boulevard du Jardin Exotique, rappresenta una cornice ideale per questo tipo di iniziative, grazie ai suoi ampi spazi verdi e alle strutture dedicate alle famiglie.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori al numero +377 93 15 06 03.

Un’occasione perfetta per festeggiare la Pasqua all’aria aperta con amici e famiglia.