Monaco partecipa al Green Shift Festival 2026

Il Comune di Monaco sarà tra i protagonisti della quarta edizione del Green Shift Festival, in programma dal 9 all’11 aprile 2026 presso lo Yacht Club di Monaco. L’evento, organizzato dalla Fondazione Principe Alberto II, è aperto al pubblico con ingresso libero e gratuito e rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e cittadini sulle sfide ambientali e sulle soluzioni per costruire la città del futuro.

In qualità di partner della manifestazione, il Comune prenderà parte a due momenti chiave del festival. Venerdì 10 aprile, Marjorie Crovetto, Vicesindaco con delega alla Qualità della vita, all’Ambiente e allo Sviluppo sostenibile, interverrà durante l’Happy Hour dedicato al tema «I nostri territori domani – Abitare la città e il mondo in modo diverso». Nel suo intervento illustrerà le principali iniziative promosse dall’amministrazione comunale per favorire uno sviluppo sostenibile.

Tra queste, spiccano il Mùnegu Repair Café e le sue varianti (Mùnegu Repair Branché e Mùnegu Repair Bicicleta), la Braderie del Comune, il Dono di piante e l’organizzazione del World Clean Up Day nel Principato. Sarà inoltre valorizzato il progetto contro lo spreco alimentare «La Petite Boîte», che celebra quest’anno il suo decimo anniversario.

Il giorno successivo, sabato 11 aprile, dalle 14:00 alle 17:00, il Comune animerà il Quai Louis II con un laboratorio dedicato alle piccole riparazioni di biciclette, realizzato in collaborazione con Decathlon Monaco. L’iniziativa, inserita nella giornata del festival dedicata a sport e ambiente, punta a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della mobilità sostenibile e della manutenzione delle attrezzature.

I partecipanti potranno usufruire di diagnosi e regolazioni di base, oltre a interventi semplici come la lubrificazione della catena o la sostituzione di camera d’aria e pneumatici, portando con sé il materiale necessario.

Con questa partecipazione, il Comune di Monaco conferma il proprio impegno nel promuovere azioni concrete e pratiche sostenibili, accompagnando cittadini e territorio verso una transizione ecologica sempre più consapevole ed efficace.