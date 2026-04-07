Beausoleil celebra la natura: Fête de la Forêt al Parc de Grima e ciné-concert al Village Charlot

La Ville de Beausoleil organizza sabato 11 aprile 2026, a partire dalle ore 10, la Fête de la Forêt presso il Parc Nature de Grima, un evento aperto a tutti pensato per favorire la riconnessione con la natura.

Durante l’intera giornata saranno proposte numerose attività: tyrolienne, percorsi di accrobranche, laboratori naturalistici, giochi in legno, stand interattivi dedicati agli alberi e agli insetti, oltre ad atelier scientifici, racconti nel bosco, sessioni di yoga e bagni sonori. Concerti acustici accompagneranno inoltre il programma, contribuendo a creare un’atmosfera conviviale.

L’iniziativa è concepita per un pubblico ampio e mira a valorizzare la scoperta dell’ambiente, la sensibilizzazione alla natura e il piacere dello stare insieme, combinando dimensione ludica e pedagogica.

Per facilitare l’accesso al Parc de Grima saranno attivate navette gratuite.

A conclusione della giornata, alle ore 17, è previsto un ciné-concert presso il Village Charlot con lo spettacolo “Les Fables de La Fontaine”, consigliato a partire dai 7 anni. Lo spettacolo unisce musica, disegno e narrazione dal vivo, dando nuova vita alle celebri favole attraverso la collaborazione di musicisti, un narratore e un illustratore.

L’ingresso è gratuito su prenotazione: villagecharlot.mediatheque@villedebeausoleil.fr / 04 83 32 85 32

https://www.villedebeausoleil.fr/