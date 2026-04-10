Cannes punta sullo spazio: al via la prima Space Game Jam nazionale “Objectif Terre”

Lo spazio incontra l’innovazione digitale e il mondo dei videogiochi. L’Agglomerazione Cannes Lérins rafforza il proprio impegno a sostegno della filiera aerospaziale ospitando la prima edizione nazionale della Space Game Jam 99 “Objectif Terre”, in programma dal 10 al 19 aprile 2026.



L’iniziativa riunisce studenti, giovani professionisti e appassionati chiamati a progettare e sviluppare, in tempi limitati, videogiochi dedicati alle sfide ambientali e spaziali. L’obiettivo è stimolare creatività e competenze tecniche, favorendo al contempo una riflessione sul legame tra spazio e Terra.



Il progetto, promosso dalla Fondazione de l’Espace per diffondere la cultura spaziale al grande pubblico, è organizzato a livello nazionale dall’agenzia Game in Society e, sul territorio, in collaborazione con l’Agglomerazione Cannes Lérins, Université Côte d’Azur, ISART Digital e Thales Alenia Space.





Il via ufficiale è stato dato il 10 aprile presso il sito di Thales Alenia Space e il Campus universitario Georges Méliès, dove i partecipanti, suddivisi in team da quattro a sei persone, avranno dieci giorni per sviluppare il proprio videogioco con il supporto di esperti del settore.

I progetti migliori saranno premiati il 7 luglio a Parigi, in occasione delle Assises du NewSpace.



«Da quasi un secolo Cannes contribuisce alle grandi conquiste del cielo e dello spazio. Con la Space Game Jam 99 dimostriamo ancora una volta la capacità del nostro territorio di unire talenti provenienti da un settore d’eccellenza», ha dichiarato il sindaco David Lisnard, sottolineando come l’iniziativa favorisca il dialogo tra ingegneri, scienziati e sviluppatori, trasmettendo alle nuove generazioni la passione per la scienza e l’esplorazione.





L’evento si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del comparto spaziale. Nei mesi scorsi Cannes ha già ospitato hackathon come Act In Space e appuntamenti di rilievo come le Rencontres du Spatial, che hanno coinvolto centinaia di professionisti.

Il Palais des Festivals accoglie inoltre manifestazioni tematiche come Health From Space e Cinema For Space, mentre nel 2025 Mandelieu-La Napoule ha ospitato Energy From Space, dedicato alle sfide energetiche del futuro.



Un ecosistema in crescita che punta a consolidarsi ulteriormente con la creazione, annunciata dall’amministrazione comunale, di un grande campus dedicato allo spazio, all’intelligenza artificiale e alle tecnologie quantistiche.

Un polo destinato a riunire studenti, ricercatori e imprese, rafforzando il ruolo di Cannes come hub strategico dell’innovazione e della ricerca.











