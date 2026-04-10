Il Théâtre sur la Mer ospita il Mercato Italiano: un weekend dedicato alla dolce vita

Un evento dedicato al mercato e gastronomia italiana.

Per un intero fine settimana, il Théâtre sur la Mer si trasforma in un angolo d’Italia, accogliendo il pubblico in un’atmosfera ispirata alla dolce vita. Da oggi, 10 fino al 12 aprile, il Mercato Italiano propone un’esperienza immersiva tra tradizioni gastronomiche, artigianato e intrattenimento.

L’evento riunisce una quindicina di stand gestiti da artigiani e produttori provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Campania, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Puglia e Veneto. Il mercato, interamente dedicato alle eccellenze italiane, offre una selezione di prodotti tipici come vini, oli d’oliva, paste artigianali, formaggi, mozzarella di bufala, tartufi e numerose altre specialità regionali.

Durante tutto il weekend sarà disponibile un servizio di ristorazione continuativa, con menu a partire da 10 euro per i bambini e 15 euro per gli adulti.

Il programma prende il via venerdì 10 aprile alle ore 17:00 con l’apertura ufficiale del mercato al pubblico. Alle 18:30 è previsto l’aperitivo inaugurale, accompagnato da un discorso di benvenuto e da una degustazione di bevande e specialità italiane. La serata prosegue alle 19:00 con un concerto live della Shirtless Music Band, che porterà sul palco un repertorio pop rock italiano.

Sabato 11 aprile la giornata si apre alle ore 10:00 con un laboratorio culinario dedicato al tiramisù. Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:00, si svolgeranno due attività dedicate alla cucina salata: la preparazione degli gnocchi alla sorrentina e un laboratorio sul pesto genovese, realizzato in collaborazione con la federazione dei Chef della Liguria. Tutti i laboratori prevedono un massimo di 20 partecipanti e l’iscrizione avviene il giorno stesso.

Domenica 12 aprile il programma prosegue con un laboratorio di pasticceria dedicato alla pasta frolla, dalle 10:00 alle 11:00. Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:00, si terrà un laboratorio sui ravioli del plin, anch’esso in collaborazione con la federazione dei Chef della Liguria. Alle 16:30 è previsto un gioco-concorso con estrazione di premi speciali. La manifestazione si conclude alle 17:00 con un concerto live del duo acustico Enrico, che proporrà musica tradizionale italiana in un’atmosfera festosa.

Il Mercato Italiano al Théâtre sur la Mer si presenta come un’occasione per scoprire e vivere la cultura italiana attraverso i suoi prodotti, la sua cucina e la sua musica, in un contesto aperto a tutti.