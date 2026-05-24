Gustave Caillebotte protagonista alla Médiathèque Caroline: una conferenza dedicata al pittore e mecenate degli Impressionisti

La Médiathèque Caroline ospiterà martedì 26 maggio 2026 alle ore 18:30 la conferenza “Gustave Caillebotte, peintre et mécène des Impressionnistes”, a cura di Cécilia Auber. L’evento si terrà presso la sede di 5 Promenade Honoré II ed è aperto al pubblico.

Pittore dal talento riconosciuto e dallo sguardo originale, Gustave Caillebotte (1848-1894) è oggi considerato una delle figure più importanti dell’Impressionismo francese. Celebre per le sue vedute della Parigi moderna e per opere come Rue de Paris, temps de pluie e Les Raboteurs de parquet, l’artista seppe raccontare con uno stile personale la trasformazione urbana e sociale della capitale francese alla fine del XIX secolo.

Vicino agli Impressionisti e amico di artisti come Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas e Camille Pissarro, Caillebotte contribuì al movimento non solo attraverso la propria produzione artistica, ma anche grazie al suo ruolo di mecenate e collezionista. Il suo sostegno finanziario alle esposizioni impressioniste e la donazione alla Francia di circa quaranta capolavori furono determinanti per l’ingresso dell’Impressionismo nei musei francesi.

La conferenza offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire il percorso artistico e umano di una figura che ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione e nella valorizzazione dell’arte impressionista.