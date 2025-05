Monte-Carlo si accende di luce e festa: la stagione 2025 è un “Glow up” senza precedenti

Con l’arrivo della bella stagione, la magia di Monte-Carlo si rinnova più splendente che mai. Sotto il segno del “Glow up”, tema della stagione 2025 della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, la città si trasforma in un giardino incantato, con spettacolari fioriture di églantiers che colorano il resort più stellato del mondo. Un invito all’evasione, al gusto e alla celebrazione, dal giorno alla notte.

Il ritorno delle terrazze: sapori e vista mozzafiato

A partire dal 2 maggio, Em Sherif Monte-Carlo torna a far viaggiare i palati con le sue delizie libanesi. La chef Yasmina Hayek propone un menu raffinato e autentico, da gustare sulla terrazza dell’Hôtel de Paris, con vista sul mare e serate animate da DJ set. In Place du Casino, il leggendario Café de Paris celebra la Semana Española dall’11 al 15 giugno: tapas, flamenco e una spettacolare dimostrazione di taglio del jamón ibérico firmata dal maestro Javier Manfredi.

Le novità dell’estate 2025: tra Grecia, Mareterra e design

Al Monte-Carlo Beach, il Maona Monte-Carlo – From Mykonos to Monte-Carlo – porta i sapori greci in un’atmosfera da festa mediterranea, tra pranzi che si trasformano in pomeriggi musicali e cocktail al ritmo dell’estate. Il rinnovato Deck, firmato dall’architetta Dorothée Delaye, propone invece una cucina di mare fresca e raffinata firmata dallo chef Pascal Garrigues.

Nel nuovo quartiere Mareterra, il Marlow aggiunge 100 metri quadri di terrazza, portando l’eleganza british nel cuore di Monaco, con piatti leggeri come il carpaccio di merluzzo al forno e cocktail frizzanti come il Negroni Fizz.

Pop-up di charme: brindisi all’estate

Per un aperitivo sotto le stelle, i pop-up di Monte-Carlo Société des Bains de Mer sono un must. Il Mada Lounge nei Jardins Boulingrins è il luogo ideale per cocktail e musica live. Davanti all’Hôtel Hermitage, “Le Jardin Belle Époque” creato in collaborazione con la Maison Perriet-Jouët offre un’esperienza immersiva tra arte, champagne e biodiversità.

Dal 1° luglio, Las Brisas ospita invece il pop-up Château Sainte Marguerite, un’immersione nei rosé più eleganti della Costa Azzurra, tra letti cocoon, laguna e riti gastronomici firmati.

Feste e musica sotto le stelle: Monte-Carlo by night

Il COYA Monte-Carlo, epicentro del divertimento latino-peruviano, accende l’estate con le Inca Nights e la Noche Blanca (27 giugno), una serata bianca iconica con DJ Notre Dame e after party al celebre Jimmy’z. Quest’ultimo, completamente rinnovato, propone una line-up di fama mondiale e un dancefloor dallo spirito festivaliero.

Non da meno il Buddha-Bar Monte-Carlo, che il 20 giugno festeggia il suo 15° anniversario con una serata speciale sotto la Place du Casino.

Infine, la Salle des Étoiles ospiterà ancora una volta il Monte-Carlo Summer Festival: dal 5 luglio al 15 agosto, grandi nomi della musica pop, rock ed electro si alterneranno per un’estate che si preannuncia memorabile.

Monte-Carlo accoglie la stagione calda con un’offerta senza paragoni: tra alta cucina, scenografie floreali, eventi glamour e notti sfrenate, la primavera-estate 2025 sarà un autentico “glow up”. Un invito a vivere la Riviera più chic in tutte le sue sfumature.