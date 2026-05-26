Arte in viaggio: tre autobus trasformati in opere di Valerio Adami animano le strade di Cannes (Foto)

A Cannes l’arte sale a bordo dei mezzi pubblici e si mette in movimento.

Da pochi giorni, tre autobus della linea 21 del network Palm Bus circolano completamente rivestiti dalle opere del pittore italiano Valerio Adami, protagonista della figurazione narrativa europea.



La presentazione ufficiale si è svolta giovedì 21 maggio sul boulevard Winston Churchill, lungo il tracciato del Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), alla presenza del sindaco e presidente dell’Agglomération Cannes Lérins David Lisnard e di Valeria Cantoni-Mamiani, nipote dell’artista.





L’arte come servizio pubblico

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia culturale avviata nel 2017, che punta a diffondere l’arte negli spazi quotidiani della città.

Dopo i bus decorati da Robert Combas e le navette artistiche del quartiere Suquet, il progetto prosegue trasformando il trasporto urbano in una vera e propria galleria itinerante.



«Sostenere la creatività e l’innovazione artistica è una priorità – ha dichiarato Lisnard –. Con queste opere vogliamo portare cultura in tutti i quartieri, rendendola accessibile a cittadini e visitatori».





Tra cinema, mare e memoria

Le livree realizzate da Adami raccontano una storia personale e artistica. Le immagini evocano i ricordi del fratello regista e le esperienze condivise sui set cinematografici, ma anche il profondo legame dell’artista con la Costa Azzurra, il mare e la navigazione.

Non a caso, Adami ha allestito uno studio direttamente a bordo del proprio veliero.



Nei disegni si intrecciano anche suggestioni legate al cinema: dalle serate trascorse nelle sale di Arona, in Piemonte, fino alla passione per il grande schermo, che diventa elemento centrale della narrazione visiva.





Una linea sempre più utilizzata

La linea 21, che collega Hôtel de Ville, la stazione SNCF e Notre Dame des Pins, rappresenta uno degli assi principali del trasporto cittadino.

Attiva dalle 6:40 alle 20:25 nei giorni feriali (con una corsa ogni 18 minuti) e con frequenze leggermente ridotte nei festivi, ha registrato una crescita significativa: +33% di passeggeri tra maggio 2025 e aprile 2026. Un incremento favorito anche dal potenziamento del servizio introdotto lo scorso anno.





Chi è Valerio Adami

Nato a Bologna nel 1935, Valerio Adami è tra i principali esponenti della figurazione narrativa. Formatosi tra Milano e Venezia, ha intrecciato nel corso della sua carriera rapporti con intellettuali di primo piano come Italo Calvino, Jacques Derrida e Carlos Fuentes.



Le sue opere sono state esposte in istituzioni internazionali di prestigio, dal Museum of Modern Art di New York al Centre Pompidou di Parigi, confermandolo come uno degli artisti italiani più influenti del secondo Novecento.



Con questi autobus, la sua arte esce dai musei per entrare nella vita quotidiana, trasformando ogni tragitto urbano in un’esperienza culturale.