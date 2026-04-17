Monte-Carlo Fashion Week 2026: il Comune conferma il sostegno alla 14ª edizione

Il Sindaco Georges Marsan, affiancato dagli Assessori Marjorie Crovetto, Jacques Pastor, Jean-Marc Deoriti-Castellini e Karyn Ardisson Salopek, ha accolto Federica Nardoni Spinetta, Presidente della Chambre Monégasque de la Mode, insieme a numerosi rappresentanti della Fashion Week, in un momento conviviale istituzionale.

Appuntamento centrale della primavera monegasca, la Monte-Carlo Fashion Week conferma il proprio prestigio riunendo stilisti, maison, professionisti del settore, studenti e appassionati attorno a una visione contemporanea della moda, fondata su etica, inclusività e sostenibilità. Valori condivisi dall’Amministrazione Comunale, come sottolineato dal Sindaco Marsan nel suo intervento.

Tra gli eventi principali dell’edizione 2026 spiccano la cerimonia dei Fashion Awards, in programma sotto la grande vetrata del Grimaldi Forum, e la serata del 17 aprile, dedicata ai creatori capaci di coniugare innovazione e responsabilità. Nella stessa giornata, alle ore 17, l’Espace Léo Ferré ospiterà la sfilata “Da mezzogiorno a mezzanotte”, che presenterà le collezioni degli studenti di fashion design della Polimoda di Firenze. La scenografia e la drammaturgia dello spettacolo saranno curate da un gruppo di studenti dell’École Supérieure d’Arts Plastiques – Pavillon Bosio.

«Siamo orgogliosi di sostenere iniziative culturali che contribuiscono al dinamismo del Principato. Il Comune di Monaco è direttamente impegnato anche nel supporto alle professioni della moda, con l’opzione Scenografia della Moda proposta per il terzo anno al Pavillon Bosio. Questo percorso formativo sta riscuotendo un notevole successo ed è destinato a svilupparsi ulteriormente», ha dichiarato il Sindaco Georges Marsan.

All’apertura dell’evento sono stati invitati anche i giovani partecipanti della 7ª edizione del Progetto Comunale Junior, promotori di una sfilata di moda dedicata ai giovani con finalità benefiche. L’invito ha rappresentato per loro un’opportunità di incontro e dialogo con personalità del settore.