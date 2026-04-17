Dopo quattro mesi di lavori di ristrutturazione, La Rascasse inaugura una nuova fase

Situato sul Port Hercule, come una sentinella sulle più belle gare automobilistiche di Monaco, La Rascasse rende ora omaggio all’automobilismo, in una cornice completamente trasformata. Più che un bar, La Rascasse è un luogo di vita, dove lo spirito dello sport si coniuga con quello della festa, con eleganza e semplicità.

Da oltre 70 anni è uno dei locali imperdibili per fare festa nel Principato. Giovedì 9 aprile, La Rascasse, locale leggendario del Porto di Monaco, ha riaperto i battenti, svelando ai propri clienti il suo volto completamente rinnovato.

Trasformato in un elegante Sport Bar, il locale rende ora omaggio all'automobilismo con un sorprendente soffitto, scolpito da motori di auto e altri pezzi di ricambio, il suo pavimento a scacchiera che evoca le linee di partenza delle gare automobilistiche e le sue decorazioni tutte in rosso e bianco.

Alle pareti, cornici con foto di gare d’epoca; su un podio, piloti con casco e tuta, tra cui quella del pilota monegasco Charles Leclerc. Dopo quattro mesi di lavori, l’anima di La Rascasse si reinventa e incarna tutta l’energia selvaggia di un circuito automobilistico.

Dagli aperitivi dopo il lavoro alle serate di festa

A partire dalle 17:30, La Rascasse accoglie i primi clienti per un afterwork, all’interno o sulla terrazza, di fronte alla famosa curva stretta del circuito del Gran Premio di Monaco, con cocktail a prezzi speciali dalle 17:30 alle 22:00 nei giorni feriali e dalle 19:00 alle 22:00 il sabato.

Il tutto al suono delle band dal vivo, dal giovedì al sabato. E a partire dalle 23:00, spazio alla festa con i DJ set.

Cocktail à la carte e stuzzichini gourmet da condividere. Da non perdere il Rascasse Paddock (Lost Explorer Mezcal, crema di cassis, limone, ginger beer), il Pit Stop (Neft Vodka infusa alla tonka, Frangelico, caffè) o il Pole Position (Havana 3 anni, liquore al melone, Cointreau, limone, succo d'ananas, orzata).

Da accompagnare con mini hot dog (salsiccia alla griglia, spinaci freschi, patatine croccanti, parmigiano, ketchup fatto in casa e senape), crocchette Rascasse (crocchette croccanti al prosciutto con cuore morbido e cremoso) o guacamole piccante (avocado cremoso insaporito con lime, pico de gallo fresco e chips di mais croccanti).

Senza dimenticare il tocco dolce con i Mini Beignets, con guarnizioni al cioccolato, frutti rossi o pistacchio, i Mini Coni Gelato (gelato alla vaniglia con pezzetti di biscotto, sorbetto al mojito) o i Finger Signature Casque N°16 (biscotto di pasta frolla, cuore al caramello, ricoperti di cioccolato al latte).

La Rascasse, luogo mitico e storico delle notti monegasche

Nata oltre 70 anni fa, La Rascasse, un tempo capanno dei pescatori, è entrata a far parte della collezione di ristoranti e bar del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer nel 2011.

Da allora, il locale si è affermato come un vero e proprio punto di ritrovo per gli amanti delle serate indimenticabili e delle competizioni sportive.

Le partite più importanti saranno inoltre trasmesse in televisione, rendendo La Rascasse il luogo ideale dove vivere i momenti salienti di questo sport.

Informazioni pratiche:

. La Rascasse, 1 Quai Antoine 1er, 98000 Monaco

. Aperto dal martedì al sabato, dalle 17:30 alle 3:00 dal martedì al giovedì, dalle 17:30 alle 4:00 il venerdì e dalle 19:00 alle 4:00 il sabato

. Musica dal vivo dal giovedì al sabato

. Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 16 16 / La Rascasse Monaco | Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Scopri in allegato il menu completo: MENU - CIBO / MENU - COCKTAILS