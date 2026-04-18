Cannes in fiore: torna Flore Passion, il grande weekend dedicato al verde

La primavera sboccia alla Pointe Croisette con la 33ª edizione di Flore Passion, la manifestazione dedicata al mondo delle piante, dei fiori e del giardinaggio in programma sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, dalle 10 alle 18 , nello scenario del Square de Verdun.

Organizzato dal Comune di Cannes, l’evento si conferma uno degli appuntamenti più attesi della stagione, capace di attirare ogni anno un pubblico numeroso composto da appassionati, curiosi e professionisti del settore.

Saranno circa quaranta gli espositori presenti: vivaisti, orticoltori, produttori, artigiani, collezionisti e associazioni, pronti a presentare novità e condividere competenze.

Non solo esposizione: il programma si arricchisce di numerose attività pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. Tra queste, un laboratorio dedicato alla permacultura a cura dell’associazione Amoureux des Potagers, che guiderà i partecipanti alla scoperta di tecniche di coltivazione sostenibili.

Spazio anche alla sensibilizzazione ambientale con l’atelier anti-spreco proposto dall’Atelier du 06, focalizzato sulla riduzione dei rifiuti.

Particolare attenzione è riservata ai più piccoli, con l’atelier di rinvaso organizzato dalla direzione comunale degli spazi verdi: un’attività continua durante entrambe le giornate, che permetterà ai bambini di piantare fiori e erbe aromatiche, avvicinandosi al mondo del giardinaggio.

Tra le iniziative più creative spicca il laboratorio “Tableau de fleurs”, a pagamento, che offre la possibilità di realizzare un quadro floreale personalizzato da portare a casa. Non mancherà inoltre una “grainothèque”, spazio dedicato allo scambio di semi non ibridi e alla condivisione di conoscenze sul potager, arricchito da quiz e consigli pratici.

Il programma include anche dimostrazioni di arte floreale a cura della Scuola Florale di Cannes, con composizioni realizzate dal vivo ed esposte per tutta la durata dell’evento, offrendo al pubblico uno sguardo sulle tecniche e sulla creatività del settore.

A completare l’offerta, un food truck per la ristorazione in loco e un’iniziativa promossa dall’agglomerazione Cannes Lérins dedicata al compostaggio domestico, con la possibilità per i cittadini di prenotare un compostatore e ricevere informazioni utili.

Flore Passion si conferma così un evento capace di coniugare scoperta, formazione e svago all’aria aperta, promuovendo al contempo pratiche sostenibili e il dialogo tra operatori e pubblico. Un appuntamento imperdibile per celebrare la natura nel cuore della primavera.



