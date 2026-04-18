Conferenza al Jardin Val Rahmeh di Mentone: le piante come fonte di innovazione futura

Si terrà domenica 26 aprile 2026, dalle ore 14:30 alle 16:00, presso il Jardin Val Rahmeh di Mentone, la conferenza dal titolo “Comment les plantes inspirent les innovations de demain?”, un appuntamento dedicato al rapporto tra botanica e innovazione.

L’evento si svolgerà all’interno del giardino botanico situato in Avenue Saint Jacques, a Mentone, e offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire il modo in cui le piante possono rappresentare una fonte di ispirazione per lo sviluppo delle tecnologie del futuro.

Il costo del biglietto è di 8,00 euro a tariffa intera, con una riduzione a 6,00 euro. Sono previsti diversi metodi di pagamento, tra cui carta di credito, assegni vacanza, contanti e pagamento senza contatto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 04 93 35 86 oppure consultare il sito ufficiale: https://www.jardinbotaniquevalrahmehmenton.fr/fr.