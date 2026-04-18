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Eventi | 18 aprile 2026, 13:00

Conferenza al Jardin Val Rahmeh di Mentone: le piante come fonte di innovazione futura

Domenica 26 aprile 2026 un incontro dedicato al ruolo del mondo vegetale nello sviluppo delle tecnologie di domani

Conferenza al Jardin Val Rahmeh di Mentone. Copertina: © Irina Shishkina.

Conferenza al Jardin Val Rahmeh di Mentone. Copertina: © Irina Shishkina.

Si terrà domenica 26 aprile 2026, dalle ore 14:30 alle 16:00, presso il Jardin Val Rahmeh di Mentone, la conferenza dal titolo “Comment les plantes inspirent les innovations de demain?”, un appuntamento dedicato al rapporto tra botanica e innovazione.

L’evento si svolgerà all’interno del giardino botanico situato in Avenue Saint Jacques, a Mentone, e offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire il modo in cui le piante possono rappresentare una fonte di ispirazione per lo sviluppo delle tecnologie del futuro.

Il costo del biglietto è di 8,00 euro a tariffa intera, con una riduzione a 6,00 euro. Sono previsti diversi metodi di pagamento, tra cui carta di credito, assegni vacanza, contanti e pagamento senza contatto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 04 93 35 86 oppure consultare il sito ufficiale: https://www.jardinbotaniquevalrahmehmenton.fr/fr.

Redazione

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