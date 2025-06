110 anni di cultura e innovazione: l’Alliance Française di La Plata festeggia il suo anniversario

L'Alliance Française di La Plata celebra quest'anno il suo 110º anniversario, una data iconica che celebra il successo di un'istituzione che rappresenta il legame tra questa città argentina, capitale della provincia di Buenos Aires, e la Francia e i diversi paesi francofoni, e che si configura anche come uno dei centri di riferimento per l'incontro e il dibattito culturale della comunità locale. Un’istituzione in continua espansione e crescita grazie a convenzioni con diversi enti, come l’Università Nazionale di La Plata, l’accordo con l’Associazione Pedro Beniot di Bologna per la collaborazione e lo scambio culturale, o l’inaugurazione del suo annesso presso la Casa della Cultura della città di Berisso.

Un’intensa attività istituzionale che si accompagna a un’agenda culturale ricca di eventi, fedele riflesso della diversità e della perfetta fusione tra tradizione e innovazione. Ne è esempio il successo della recente edizione di maggio de “La notte dell’Alleanza Francese di La Plata”, che ha fatto il tutto esaurito offrendo musica dal vivo, arte del tango, cinema documentario, buone conversazioni e ottima compagnia. Un evento che ha riunito, per due sere consecutive, spettatori di tutte le età e che si aggiunge ad altre iniziative recenti come “Parigi all’Alleanza”, un’occasione per godere dell’arte, della danza e della musica dal vivo, oppure le attività abituali dell’agenda culturale dell’Alleanza che, attraverso laboratori e “caffè culturali”, ci avvicinano al meglio della letteratura, del cinema, della storia e della gastronomia francese, sempre con il tocco unico e creativo del carattere argentino.

Impegno per l’innovazione e le nuove tecnologie

Sotto la direzione di Branko Dicroce Giacobini e del suo team multidisciplinare, l’Alliance Française di La Plata guida una formazione che integra modelli innovativi per promuovere un apprendimento dinamico e partecipativo, ponendo allo stesso tempo l’accento sulla cultura digitale e sulle nuove narrazioni che si aprono negli spazi della creatività, dando vita a nuove realtà e anche a nuove opportunità. Un buon esempio di ciò è stata la collaborazione dello scorso anno con Triangle Rouge Magazine, dove il dialogo su arte e nuove tecnologie ha riunito artisti ed esperti provenienti da Argentina, Francia e Cile in uno spazio immersivo che ha fuso immagini, suoni e un intenso dibattito. O l’attuale mostra “Arte Digitale, Cultura Digitale” di Houda Bakkali che, per la prima volta in questa istituzione, propone il binomio arte fisica e realtà aumentata, mettendo in luce gli usi combinati delle tecniche e delle tecnologie digitali nell’arte tradizionale, andando oltre la tela.

“È un grande onore avere l’opportunità di esporre in Argentina, e farlo insieme a un’istituzione che vanta un’eredità impressionante e che oggi scommette con tanto entusiasmo sulle nuove manifestazioni artistiche e culturali, valorizzando le nuove tecnologie e sostenendo i creativi che ci dedichiamo con passione all’arte digitale. Il mio sincero ringraziamento a tutta l’istituzione per l’affetto e l’accoglienza fin dal primo momento”, commenta Houda

L’Alliance Française di La Plata si conferma così come uno spazio per la formazione e la connessione con le culture francofone, ma anche come un luogo per scoprire, condividere e costruire. Uno spazio per comprendere, comunicare e creare a partire dalla diversità, dall’educazione e da un intrattenimento che trasmette valore, tanta cultura ed eccellenza.