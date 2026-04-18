Mostra “Biodiversità” alla Médiathèque di Sospel: esposizione fotografica e attività fino al 30 aprile 2026

È in corso presso la Médiathèque di Sospel la mostra “Biodiversità”, un’esposizione dedicata al tema della diversità biologica visitabile dal 17 al 30 aprile 2026. L’iniziativa propone un percorso articolato attraverso pannelli esplicativi, manuali consultabili in loco e giochi da tavolo a tema, offrendo ai visitatori un’esperienza informativa e interattiva.

L’esposizione è aperta al pubblico con accesso libero e si svolge negli spazi della struttura. Gli orari di apertura prevedono l’accoglienza dei visitatori dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00, mentre il sabato è possibile accedere dalle 10:00 alle 12:00. La struttura resta chiusa il lunedì e la domenica.

La mostra rappresenta un’occasione per approfondire il tema della biodiversità attraverso materiali divulgativi e attività ludiche, accessibili a un pubblico ampio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 04 93 76 93 o consultare i canali ufficiali online.