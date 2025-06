L’Opéra de Monte-Carlo presenta la stagione 2025/2026: un viaggio lirico tra classici, stelle e novità

È ufficialmente partita la prevendita per la stagione 2025/2026 dell’Opéra de Monte-Carlo, la quarta sotto la direzione artistica di Cecilia Bartoli. Una programmazione che si annuncia intensa, ricca di capolavori del repertorio lirico e arricchita da presenze d’eccezione e sorprese inedite.

Il cartellone celebra la grande tradizione operistica europea, con titoli immortali come Così fan tutte di Mozart, Aida e Il trovatore di Verdi, Pelléas et Mélisande di Debussy, oltre a due monumenti wagneriani: La Walkyrie e Le Vaisseau fantôme. Proprio Wagner inaugurerà la stagione con Le Vaisseau fantôme, in scena il 2 novembre 2025 in forma di opera “mise en espace”.

Cecilia Bartoli, nella doppia veste di direttrice artistica e interprete, tornerà sul palcoscenico per dare voce alla grazia tragica di Orfeo ed Euridice di Gluck, in programma a febbraio 2026. Nel cuore della stagione anche un omaggio speciale a Joséphine Baker, icona di libertà e figura molto legata alla storia del Principato, a cinquant’anni dalla sua scomparsa.

Tra i momenti più attesi, la presenza di grandi voci internazionali: Roberto Alagna (1 dicembre), Plácido Domingo al fianco della stessa Bartoli nel recital Cecilia & Plácido (14 febbraio), ed Elīna Garanča, che chiuderà il mese di marzo con un concerto lirico il giorno 31.

Il cartellone abbraccia anche il teatro musicale con una grande novità: per la prima volta a Monte-Carlo, la celebre commedia musicale Cats di Andrew Lloyd Webber illuminerà le feste natalizie dal 14 al 31 dicembre, promettendo di incantare grandi e piccoli.

Tra gli altri appuntamenti da segnalare, Bonsoir Monte-Carlo, grande revue in scena il 21 novembre, e la serata speciale C’est magnifique ! con Roberto Alagna. Il prestigioso palco dell’Opéra accoglierà inoltre la Wiener Staatsoper con la loro versione di Così fan tutte, il 9 febbraio 2026.

La stagione 2025/2026 si preannuncia come un’esplosione di emozioni musicali, un invito alla scoperta (o riscoperta) di opere che hanno fatto la storia, interpretate da protagonisti della scena lirica mondiale. La magia del canto, nella cornice unica del Principato, è pronta a incantare ancora una volta.