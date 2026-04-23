Ron Arad protagonista a Monaco: talk ad Art Monte-Carlo e mostra retrospettiva da Opera Gallery (Foto)

In occasione di Art Monte-Carlo 2026, il designer e artista israeliano Ron Arad sarà protagonista di un incontro pubblico in programma il 30 aprile, dalle ore 16 alle 17, presso il Grimaldi Forum di Monaco. L’evento, intitolato “Ron Arad in conversation”, vedrà la partecipazione di Federica Beretta, Global Director di Opera Gallery.

Ron Arad in 2023, © Todd White Art Photography.

Figura centrale nel panorama del design contemporaneo, Ron Arad (Tel Aviv, 1951) è noto per il suo approccio sperimentale e interdisciplinare, capace di superare i confini tra arte, architettura e design industriale. Formatosi a Londra, dove ha sviluppato gran parte della sua carriera, Arad ha ridefinito il concetto di oggetto attraverso l’uso innovativo di materiali come acciaio, alluminio e polimeri, dando vita a opere che uniscono funzione e ricerca scultorea.

Ron Arad, Big Easy (crystalline) Mixing Blue, 2023.

L’incontro si inserisce nel programma della fiera internazionale Art Monte-Carlo e rappresenta un’opportunità per approfondire direttamente con l’artista i temi centrali della sua ricerca, spesso sintetizzati nell’idea che “quando il design diventa arte e l’arte diventa arredo”.

Ron Arad, This Mortal Coil (large), 1992.

Il talk è inoltre parte integrante delle iniziative legate alla mostra “Ron Arad, from 1992 to 2026”, organizzata da Opera Gallery Monaco e aperta al pubblico fino al 28 maggio 2026 presso la sede del Palais de la Scala. L’esposizione ripercorre oltre trent’anni di carriera, evidenziando l’evoluzione di un linguaggio progettuale caratterizzato da forme fluide, sperimentazione materica e continua innovazione.

Ron Arad, Linguine, 2020.

Tra le opere presentate spicca “Linguine” (2020), emblematica della poetica di Arad, in cui superfici metalliche sinuose trasformano l’oggetto in una presenza dinamica e percettiva.

Ron Arad, Minimalistic Rodin's Thinker, 2022.

Opera Gallery conferma il proprio impegno nella promozione di protagonisti internazionali capaci di ridefinire i confini tra discipline, offrendo al pubblico e agli operatori del settore un momento di confronto diretto con uno dei più influenti innovatori del design contemporaneo - Ron Arad.