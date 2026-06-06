Apre il parco delle Caravelle, la nuova stagione dal 6 giugno al 6 settembre

Il parco conferma la sua vocazione di destinazione per famiglie e giovani con la sua ampia offerta: ad attendere il pubblico dei più piccoli c'è "Summergibile", il frequentatissimo playground acquatico family con i suoi 800 mq di estensione: un grande sommergibile giallo dotato di 3 scivoli di diversa lunghezza, arricchito da altri due scivoli e archi con getti d‘acqua che consentono a grandi e piccini di giocare, rinfrescarsi e divertirsi insieme. L’offerta per le famiglie con bambini si completa con la piscina Baby, il Polpo magico – per scivolare tra i tentacoli di un polpo gigante – e l’area kids riservata.

Come ogni anno, il parco acquatico propone le sue attrazioni iconiche a partire dall'immancabile Piscina Onde, cuore pulsante del complesso che, con i suoi 2.500 mq di superficie, si trasforma ogni ora in un vero e proprio mare con grandi onde da cavalcare. E ancora: il multipista con 5 scivoli paralleli per sfidarsi in famiglia o tra amici, le Rapide del Rio Bravo e del Rio Colorado, i due Kamikaze, i tre scivoli Toboga, la doppia corsia del Foam e il Rio Lento. Per chi cerca un’esperienza di relax e benessere, è disponibile l’area “La sorgente del cuore”, riservata ai visitatori dai 16 anni in su, dotata di docce emozionali, cascate, grotte di acqua tiepida e percorso vascolare.

Grazie alla sinergia con il Caravelle Camping Village, sono disponibili dei pacchetti che garantiscono l’ingresso gratuito al parco acquatico per tutti gli ospiti che soggiornano al Village. Per chi vuole organizzare un soggiorno nella Riviera di Ponente della Liguria, il Village mette a disposizione un’ospitalità immersa nel verde su una superficie complessiva di oltre 24.000 mq, grazie a 62 bungalow bilocali e trilocali in muratura o legno e alle moderne mobil homes inserite recentemente per rinnovare la proposta ricettiva, oltre a un'ampia area campeggio.

Biglietti e servizi

I biglietti d’ingresso al parco possono essere acquistati online su www.lecaravelle.com con la formula vantaggiosa “prima acquisti e meno spendi”.

In caso di pioggia, è possibile riutilizzare il biglietto a data fissa già acquistato presentando il titolo d’ingresso stampato in cassa e integrando la differenza con il prezzo del nuovo giorno scelto. Per chi preferisce non pianificare in anticipo, resta attiva la formula del biglietto a data libera, acquistabile esclusivamente online, che garantisce un risparmio rispetto al biglietto a data fissa comprato direttamente in cassa.

Per garantire il massimo del comfort, è confermata la possibilità di prenotare comodamente da casa il proprio ombrellone e la postazione sdraio tramite l’apposita sezione del sito che consente di scegliere il posto preferito, acquistandolo sia congiuntamente al biglietto di ingresso sia separatamente in un secondo momento.

Per quanti arrivano al parco in auto, è disponibile dalle 9:00 alle 18:30 un’ampia area parcheggio a pagamento.

Dal 6 giugno al 6 settembre, è attivo il servizio di trasporto pubblico ecologico tra la stazione ferroviaria di Albenga e il parco acquatico, operato da TPL Linea con moderni mezzi elettrici. Il biglietto è acquistabile presso la rivendita nella stazione ferroviaria di Albenga.

Il Parco Caravelle

Caravelle è il parco acquatico più importante della Liguria. Inaugurato nel 1989 e dedicato a Cristoforo Colombo, è situato a Ceriale in una zona verde ai piedi della riserva Naturale regionale di Rio Torsero, a soli 5 km dal comune di Albenga, e affacciato sul bellissimo mar Ligure. Vanta una consolidata e indiscussa esperienza nel settore della ricettività e dell’intrattenimento estivi che lo rende uno dei parchi acquatici più apprezzati del Nord Italia.

Comodissimo da raggiungere da Ceriale e a poca distanza dalla via Aurelia, si estende su una superficie di 80.000 mq e propone attrazioni per il pubblico di grandi e piccini con prevalenza famiglie con una proposta all'insegna della spensieratezza e del divertimento grazie ad una collaudatissima formula che unisce intrattenimento, coinvolgimento e gioco.

È gestito da Costa Edutainment, gruppo leader in Italia nella gestione di strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica.