Baby Visite all’Espace de l’Art Concret di Mouans-Sartoux: l’arte dei più piccoli

L’Espace de l’Art Concret di Mouans-Sartoux, propone oggi, il 7 giugno un nuovo appuntamento con “Baby Visite : l’art des tout-petits”, l’attività dedicata ai bambini da 6 a 36 mesi e alle loro famiglie. L’iniziativa si svolgerà alle ore 10.30 con una durata di 45 minuti nelle seguenti date: 7 giugno, 12 luglio, 9 agosto, 6 settembre, 18 ottobre, 15 novembre e 13 dicembre.

L’attività nasce come occasione per dedicare del tempo in famiglia all’avvicinamento all’arte attraverso l’esperienza diretta e l’esplorazione sensoriale. L’eac. invita infatti i più piccoli a scoprire le opere mediante il risveglio dei sensi: osservare, toccare e ascoltare, vivendo un momento privilegiato in un’atmosfera di calma e delicatezza.

Per i bambini, la partecipazione prevede l'ingresso gratuito all'Espace de l'Art Concret e un contributo di 4 euro per l'attività. Gli adulti pagano invece 9 euro per l'ingresso al centro d'arte, mentre la partecipazione all'attività è gratuita. Le tariffe comprendono l’accesso al centro d’arte e a tutte le esposizioni presentate nella giornata dell’attività.

La partecipazione è possibile esclusivamente su prenotazione telefonando al numero +33 (0)4 93 75 71 50 oppure scrivendo all’indirizzo briand@espacedelartconcret.fr.

È possibile annullare la prenotazione fino a 48 ore prima della data prevista.