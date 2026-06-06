Mentone, tornano i “Dimanches piétons” sulla Promenade du Soleil: cinque appuntamenti dedicati alle passeggiate sul lungomare

Torna a Mentone l’iniziativa “Dimanches piétons”, che offrirà a residenti e visitatori la possibilità di vivere il lungomare in un’atmosfera rilassata e dedicata alle passeggiate. Una volta al mese, la Promenade du Soleil sarà riservata ai pedoni, consentendo di godere appieno del fronte mare senza la presenza del traffico motorizzato.

Gli appuntamenti in calendario sono previsti per domenica 14 giugno, domenica 13 settembre, domenica 11 ottobre, domenica 8 novembre e domenica 13 dicembre 2026.

In occasione delle giornate dedicate ai pedoni, la Promenade du Soleil sarà chiusa ai veicoli a motore dalle ore 6.00 della domenica alle ore 6.00 del lunedì successivo. La chiusura interesserà il tratto compreso tra Rue d’Adhémar de Lantagnac e il Jardin Élisée Reclus, trasformando il lungomare in uno spazio interamente dedicato alle passeggiate e al tempo libero.

L’iniziativa permette agli amanti delle attività all’aria aperta di usufruire della promenade in totale tranquillità. Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, durante l’evento saranno vietate le attività sportive che comportano velocità superiori a 10 km/h e che potrebbero rappresentare un rischio per gli altri utenti presenti lungo il percorso.

Nel corso delle giornate è inoltre previsto lo svolgimento di un mercato nell’area interessata dall’evento, contribuendo ad animare ulteriormente il lungomare.

L’accesso ai “Dimanches piétons” è libero. Lo svolgimento delle manifestazioni resta subordinato a condizioni meteorologiche favorevoli; in caso di maltempo, gli appuntamenti saranno annullati.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Mentone: https://www.menton.fr/.