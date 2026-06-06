77° Festival de Musique di Mentone: “Le Before – Sing’in” con Paul Smith inaugura il programma 2026

In vista della 77ª edizione del Festival de Musique di Mentone, il primo appuntamento sarà il concerto gratuito “Le Before – Sing’in”, diretto da Paul Smith e proposto come anteprima ufficiale della manifestazione.
L’evento coinvolgerà le corali dei collèges Maurois, de Vento, Villa Blanche e Saint Joseph, insieme agli studenti dei licei Paul Valery e Saint Joseph e del Conservatorio di Mentone. Sul palco, accanto a Paul Smith, saranno presenti Daniela Mars al flauto e al canto, Faya Braz al beatbox, Eliette Prévot e Lydia Wonham al canto.
L’appuntamento è a ingresso libero e si svolgerà domenica 21 giugno 2026 alle ore 20.30 presso lo Stade Lucien Rhein di Mentone.
Programma ufficiale del Festival de Musique di Mentone 2026:
Domenica 21 giugno 2026
Le Before – Sing’in | Paul Smith
Ore 20.30 – Stade Lucien Rhein
Concerto gratuito
Venerdì 24 luglio 2026
Ensemble Spark
Ore 21.00 – Esplanade des Sablettes
Concerto gratuito
Sabato 25 luglio 2026
Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice | Lionel Bringuier
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange
Domenica 26 luglio 2026
Duo Jatekok
Ore 18.00 – Palais de l’Europe
Lunedì 27 luglio 2026
Concert des Lauréats de la Fondation Gautier Capuçon
Ore 18.00 – Palais de l’Europe
Martedì 28 luglio 2026
Neïma Naouri | Pablo Campos | The Amazing Keystone Big Band
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange
Mercoledì 29 luglio 2026
Nicolas Altstaedt | Ensemble Jupiter | Thomas Dunford
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange
Giovedì 30 luglio 2026
Concert Concertos
Ore 18.00 – Palais de l’Europe
Venerdì 31 luglio 2026
Fanny Azzuro | Popaul Amisi
Ore 18.00 – Palais de l’Europe
Sabato 1° agosto 2026
Fazıl Say
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange
Domenica 2 agosto 2026
Concert Concertos
Ore 18.00 – Palais de l’Europe
Lunedì 3 agosto 2026
Marie-Laure Garnier | Célia Oneto Bensaid
Ore 18.00 – Palais de l’Europe
Martedì 4 agosto 2026
Leonidas Kavakos | Enrico Pace
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange
Mercoledì 5 agosto 2026
Ensemble I Gemelli | Emiliano Gonzalez Toro | Maximiliano Danta
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange
Giovedì 6 agosto 2026
Vassilena Serafimova | Thomas Enhco
Ore 18.00 – Palais de l’Europe
Venerdì 7 agosto 2026
Alexandre Kantorow
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange
Il recital pianistico di Alexandre Kantorow concluderà la 77ª edizione del Festival de Musique di Mentone.
Il Festival de Musique di Mentone è organizzato dall’Office de Tourisme de la Ville di Mentone con il sostegno del Département des Alpes-Maritimes e della Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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