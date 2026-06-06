77° Festival de Musique di Mentone: “Le Before – Sing’in” con Paul Smith inaugura il programma 2026

In vista della 77ª edizione del Festival de Musique di Mentone, il primo appuntamento sarà il concerto gratuito “Le Before – Sing’in”, diretto da Paul Smith e proposto come anteprima ufficiale della manifestazione.

L’evento coinvolgerà le corali dei collèges Maurois, de Vento, Villa Blanche e Saint Joseph, insieme agli studenti dei licei Paul Valery e Saint Joseph e del Conservatorio di Mentone. Sul palco, accanto a Paul Smith, saranno presenti Daniela Mars al flauto e al canto, Faya Braz al beatbox, Eliette Prévot e Lydia Wonham al canto.

L’appuntamento è a ingresso libero e si svolgerà domenica 21 giugno 2026 alle ore 20.30 presso lo Stade Lucien Rhein di Mentone.

Programma ufficiale del Festival de Musique di Mentone 2026:

Domenica 21 giugno 2026

Le Before – Sing’in | Paul Smith

Ore 20.30 – Stade Lucien Rhein

Concerto gratuito

Venerdì 24 luglio 2026

Ensemble Spark

Ore 21.00 – Esplanade des Sablettes

Concerto gratuito

Sabato 25 luglio 2026

Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice | Lionel Bringuier

Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Domenica 26 luglio 2026

Duo Jatekok

Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Lunedì 27 luglio 2026

Concert des Lauréats de la Fondation Gautier Capuçon

Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Martedì 28 luglio 2026

Neïma Naouri | Pablo Campos | The Amazing Keystone Big Band

Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Mercoledì 29 luglio 2026

Nicolas Altstaedt | Ensemble Jupiter | Thomas Dunford

Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Giovedì 30 luglio 2026

Concert Concertos

Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Venerdì 31 luglio 2026

Fanny Azzuro | Popaul Amisi

Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Sabato 1° agosto 2026

Fazıl Say

Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Domenica 2 agosto 2026

Concert Concertos

Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Lunedì 3 agosto 2026

Marie-Laure Garnier | Célia Oneto Bensaid

Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Martedì 4 agosto 2026

Leonidas Kavakos | Enrico Pace

Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Mercoledì 5 agosto 2026

Ensemble I Gemelli | Emiliano Gonzalez Toro | Maximiliano Danta

Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Giovedì 6 agosto 2026

Vassilena Serafimova | Thomas Enhco

Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Venerdì 7 agosto 2026

Alexandre Kantorow

Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Il recital pianistico di Alexandre Kantorow concluderà la 77ª edizione del Festival de Musique di Mentone.

Il Festival de Musique di Mentone è organizzato dall’Office de Tourisme de la Ville di Mentone con il sostegno del Département des Alpes-Maritimes e della Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Per informazioni:

https://www.festival-musique-menton.fr/.