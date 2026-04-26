Tra electro, rap e disco, il Jimmy'z Monte-Carlo promette per il 2026 una stagione ancora più festosa

Con un ricco programma che include ballerini e DJ residenti, artisti internazionali tra i più influenti della scena rap ed elettronica e le serate “Made by Jimmy'z”, il club più iconico della Costa Azzurra – fondato oltre 50 anni fa – continua a scrivere la sua leggenda.

Dalla riapertura, avvenuta il 20 marzo, il Jimmy'z Monte-Carlo ha dato il via alla stagione con la prima serata disco firmata Villanova e l’esibizione della DJ brasiliana Marina Diniz.

Altre quattro serate speciali si terranno nel corso della stagione, in collaborazione con il ristorante festivo dello Sporting Monte-Carlo, consolidando ulteriormente lo status della Monte-Carlo Société des Bains de Mer come destinazione imperdibile per le serate più spettacolari di Monaco.

Nel corso dell’estate sono attesi anche altri grandi nomi della scena notturna, tra cui i DJ Alex Wann e Carlita, il rapper americano Quavo e, naturalmente, la star internazionale Bob Sinclar, che si esibirà il 25 settembre per la chiusura della stagione. Allo stesso tempo, il Jimmy'z Monte-Carlo si reinventa con il lancio di sette serate “Disco Club”, un omaggio ai migliori brani dell’era disco.

Scopri il programma 2026 al Jimmy'z Monte-Carlo:

. 22 maggio, 19 giugno, 18 luglio, 8 agosto e 11 settembre: Disco Club Night

. 8 maggio 2026: Marten Lou Night

. 26 giugno 2026: Alex Wann X COYA Monte-Carlo Night

. 24 luglio 2026: Carlita Night

. 31 luglio 2026: Monolik Night

. 6 agosto 2026: Vintage Culture Night

. 25 settembre 2026: Bob Sinclar X COYA Monte-Carlo Night

Informazioni pratiche:

. Jimmy'z Monte-Carlo - Sporting Monte-Carlo - 26 Avenue Princesse Grace - 98000 Monaco

. Aperto il venerdì e il sabato da marzo a giugno e a settembre, poi dal mercoledì al sabato in luglio e agosto

. Informazioni e prenotazioni: Tel: +377 98 06 70 68 o +33 6 80 86 21 08 - jimmyz@sbm.mc



