Nizza riscopre il passato: due giorni tra storia, scienza e curiosità per tutte le età

Un viaggio affascinante nel tempo, dalle origini della Preistoria fino all’età contemporanea.

La città di Nizza celebra le Giornate europee dell’Archeologia con un ricco programma di eventi in calendario sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, pensato per coinvolgere adulti e bambini alla scoperta dei tesori nascosti del territorio.



Tema dell’edizione 2026 è “l’archeologia e l’Età del Ferro”, filo conduttore di un fine settimana all’insegna della divulgazione e dell’esperienza diretta, promosso dal servizio di Archeologia Nice Côte d’Azur.



Cuore della manifestazione sarà il “Villaggio dell’Archeologia”, allestito presso il Museo Archeologico di Nice Cimiez (160 avenue des Arènes de Cimiez), aperto gratuitamente sabato e domenica dalle 10 alle 18. La giornata di venerdì 12 giugno sarà invece riservata alle scuole.





Laboratori per scoprire l’archeologia sul campo

Dalle 10 alle 17, con sessioni di 20-45 minuti, il pubblico potrà partecipare a numerosi atelier didattici e interattivi.

Tra questi: “Dalla pietra alla scintilla”, per imparare ad accendere il fuoco come nella Preistoria (dai 6 anni); “L’archeologia sott’acqua”, con la simulazione dello scavo del relitto Villefranche IV (dai 7 anni); e “Dendrocronologia”, per leggere la storia attraverso gli anelli degli alberi (dai 5 anni).



Spazio anche alla “Ceramologia”, con la ricostruzione di reperti (dai 6 anni), e all’“Archeologia biomolecolare”, che utilizza la chimica per ricostruire la vita quotidiana degli antichi (dai 6 anni).

Tra le attività più coinvolgenti anche lo scavo di una sepoltura con antropologi, l’archeozoologia e l’archeobotanica, oltre a un laboratorio immersivo per “vestire i panni di un romano” e creare oggetti in ceramica.

Non mancherà un approfondimento sulla preistoria locale, con focus sui siti del Vallonnet, Terra Amata e Lazaret.





Dimostrazioni dal vivo e ricostruzioni storiche

Alle 10.30 e alle 15 è in programma la dimostrazione “Produrre il fuoco nella Preistoria”, dal reperimento delle pietre fino alla fiamma.

Attraverso modelli e plastici, i visitatori potranno comprendere le fasi dello scavo archeologico, mentre con “Benvenuti a Cemenelum” sarà possibile scoprire oggetti e abiti della vita quotidiana in epoca romana.



Visite guidate e conferenze

Senza prenotazione e fino a esaurimento posti, il programma propone visite guidate e incontri con esperti. Alle 10.30 di sabato e domenica si terrà l’“Archeo-passeggiata” a Cimiez (durata 1h30), con visita all’anfiteatro, al quartiere termale e al gruppo episcopale.

Alle 14, appuntamento con “Cemenelum lato museo”, alla scoperta delle collezioni permanenti.



Sabato alle 17 spazio alla conferenza “L’Età del Ferro nelle Alpi Marittime”, a cura del Servizio di Archeologia Nice Côte d’Azur.



La cripta archeologica: viaggio nelle fondamenta della città

Tra gli appuntamenti più suggestivi, le visite guidate della cripta archeologica in place Jacques-Toja, condotte da archeologi coinvolti negli scavi.

Gli incontri si terranno sabato 13 e domenica 14 giugno alle 14, 15 e 16, per gruppi di massimo 15 persone. Si consiglia l’uso di scarpe comode; prenotazione obbligatoria online.



Un’occasione unica per vivere la storia in modo immersivo, tra scienza, scoperta e divertimento, trasformando l’archeologia in un’esperienza accessibile a tutti.





