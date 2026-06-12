Moto d’epoca e fascino senza tempo: torna a giugno il “Retro Moto Classic” a Saint-Jean-Cap-Ferrat

Dopo il successo delle prime due edizioni, il “Retro Moto Classic” torna il 13 e 14 giugno 2026 con una terza edizione che si preannuncia ancora più ricca e spettacolare.

La manifestazione, dedicata agli appassionati di moto storiche e di meccanica d’autore, trasformerà il suggestivo Théâtre sur la Mer in un vero e proprio museo a cielo aperto.



Organizzato dal Comune insieme all’associazione Pantaï d’Engin guidata da Pascal Bognitcheff, l’evento rappresenta ormai un appuntamento di riferimento per collezionisti, curiosi e amanti delle due ruote.





Un viaggio nella storia delle moto

Saranno circa cento i modelli esposti, con esemplari che coprono un arco temporale dagli inizi del Novecento fino agli anni Ottanta. Un percorso affascinante che racconta l’evoluzione tecnica e stilistica della motocicletta attraverso pezzi rari e iconici.



Tra le moto più attese figurano autentiche perle come la Brough Superior del 1930, considerata la “Rolls-Royce delle moto”, una Vincent Black Shadow del 1953, simbolo dell’ingegneria britannica, e una rarissima BSA Gold Star del 1939.

Non mancheranno modelli da competizione, sidecar storici della Seconda guerra mondiale e una selezione di esemplari italiani, inglesi e giapponesi che hanno fatto la storia del settore.





Concorso ed esperti del settore

L’evento ospiterà anche un concorso che premierà le moto più eleganti, rare e originali, suddivise in diverse categorie: prebelliche, racing, youngtimer, scooter, premio del pubblico e “Best of Show”.



La manifestazione vedrà la partecipazione di esperti, collezionisti e figure storiche del motociclismo, tra cui ex piloti e concessionari, oltre al supporto di club francesi e italiani.



Quando l’arte incontra i motori

Accanto all’esposizione, l’Espace Les Néréides ospiterà una mostra artistica interamente dedicata al mondo delle due ruote, con interpretazioni che spaziano dal vintage al design contemporaneo.





Il programma nel dettaglio

Sabato 13 giugno 2026

Ore 10.00 – 19.00: apertura dell’esposizione di moto d’epoca all’aperto presso il Théâtre sur la Mer

Ore 10.00 – 19.00: mostra artistica dedicata al mondo della moto all’Espace Les Néréides

Ore 11.00: inaugurazione ufficiale della manifestazione con aperitivo di benvenuto presso la Pergola del Théâtre sur la Mer

Domenica 14 giugno 2026

Ore 9.30 – 18.00: riapertura dell’esposizione di moto d’epoca

Ore 9.30 – 18.00: apertura della mostra artistica

Ore 14.30 – 15.30: parata di moto storiche per le vie del borgo

Ore 16.30: cerimonia di premiazione del concorso con assegnazione dei riconoscimenti

L’ingresso è libero per tutta la durata della manifestazione, offrendo a visitatori e appassionati un’occasione unica per immergersi nella storia e nella cultura delle due ruote, tra motori d’epoca, arte e passione senza tempo.



